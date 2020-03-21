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21 марта • обновлено в 23:25
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Самолет ВСУ в Китае загрузился тестами, масками и аппаратами ИВЛ: у Зеленского показали фото и видео

3.3т
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Самолет Вооруженных сил Украины доставит из Китая маски, дезинфекторы и лабораторные тесты на коронавирус.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook, опубликовав фото и видео погрузки.

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"Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ [искусственной вентиляции легких] и т.п. Это только первая партия. Следующая за несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом", – сообщил Тимошенко.

По его словам, самолет должен приземлиться в Киеве в воскресенье, 22 марта.

Украина везет из Китая тесты на коронавирус

Украина везет из Китая тесты на коронавирус

facebook.com/kirill.timoshenko

Украина везет из Китая тесты на коронавирус

Украина везет из Китая тесты на коронавирус

facebook.com/kirill.timoshenko

Украина везет из Китая тесты на коронавирус

Украина везет из Китая тесты на коронавирус

facebook.com/kirill.timoshenko

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что из Китая доставят 10 млн высокоточных лабораторных тестов на коронавирус, которые будут распределены по всем уголкам страны.

Также, по его словам, в Украину привезут:

10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

1 млн масок, которые поступят в аптеки;

100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

400 тыс. экспресс-тестов;

10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко
Место
Китай
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Как же так а где демуникация? просить помощь у камунистов..... а как труселяк ружевные!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие ещё "тесты ОТ коронавируса", дeбилы?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
а почему бaндep-oвцы не протестуют против китайских коммунистов и не вносят их на сайт "Миротворец" и не сжигают в знак протеста коммунистические тесты, маски и аппараты вентиляции лёгких?
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