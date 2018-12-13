Самолет с украинцами попал в снежную ловушку в небе: все подробности ЧП

Самолет, который должен был привезти украинских отдыхающих из египетского Шарм-эль-Шейха в Киев, не смог приземлиться в Киеве из-за резкого ухудшения погоды.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на одного из пассажиров. По его словам, "Boeing 737" авиакомпании "SkyUp" должен был приземлиться в аэропорту "Киев" в 19.50 среду, 12 декабря.

Однако сесть ему так и не удалось, он кружил около 40 минут. "Самолет сильно качало в разные стороны, так, что некоторых пассажиров даже стошнило. Я так понимаю, ничего не было видно из-за сильного снегопада. Но о таких погодных условиях предупреждали", — рассказал Евгений.

"Слово и Дело"

На сайте аэропорта "Киев" указано, что вечером 12 декабря были отменены прилеты двух рейсов из Шарм-эль-Шейха.

При этом на сайте SkyUp указывается, что этот рейс прибыл, но с опозданием на 40 минут.

В аэропорту в Жулянах также был отменен рейс из Варшавы, который должен был прилететь в 22.55. Ранее были отменены самолеты из Батуми, Будапешта и Франкфурта.

Вместе с тем, с задержками в несколько часов, сумели приземлиться самолеты, которые летели из Минска, Одессы, Львова и Запорожья.

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