Самолет из Милана и коронавирус: врач заявила, что оснований для паники нет

Семейный врач Рита Гофман заявила, что случай с самолетом из Милана в Киев, в котором якобы могли лететь зараженные коронавирусом COVID-19, не должен становиться причиной для паники.

"Давайте сожжем самолет или всех запрем в Новых Санжарах? Смешно это всё. Это обычная сезонная вспышка инфекций", – рассказала она в комментарии OBOZREVATEL.

По словам врача, это связано с тем, что происходит "переход с зимы на лето, а не потому, что ходит коронавирусная инфекция".

"Сейчас ходит огромное количество вирусных инфекций. Есть ротавирус, есть риновирусы, которые протекают с соплями, куча людей кашляет, у всех болит горло, болит голова", – сообщила врач.

Коронавирус в самолете, коллаж

"Я не говорю, что нет опасности. Но ситуацию паники надо лечить не меньше, чем сам коронавирус. Она опасна для людей не меньше, а может быть, и больше", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, сооснователь Независимого союза работников медицинской отрасли Антон Гура в своем Facebook заявил о том, что якобы на борту самолета, который прилетел из Милана в Киев, около половины пассажиров имели явные признаки коронавирусной инфекции.

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