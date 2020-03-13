Со вчера в сети активно обсуждается видео, на котором человек, якобы с целью социального эксперимента, летал в Милан. Мы с коллегами внимательно посмотрели этот ужастик. И решили развенчать откровенную ложь.
И так, по порядку:
Тезис: летал с целью осуществить проверку, видел пустой Милан - ложь
В действительности: господин Гура приобрел билеты по маршруту Киев – Милан – Киев. Прилетел в Милан 12 марта, не был допущен в Шенгенскую зону (INAD, причина: отсутствие подтверждения возможности пребывания в стране и отсутствие четкой цели поездки), был отправлен обратно в Киев ближайшим рейсом от 12 марта. Милан пустым не видел)
Тезис: бортпроводники бегали по салону и давали египтянам жаропонижающее - ложь
В действительности: бортпроводники не имеют права давать пассажирам медицинские препараты. И НЕ ДЕЛАЛИ ЭТОГО!
На борт загружаются средства индивидуальной защиты для членов экипажа: индивидуальные маски и перчатки, плюс дезинфекторы для экипажа и пассажиров в туалетных комнатах.
Все рейсы также обеспечены необходимым комплектом для бортпроводника при контакте с пассажиром, у которого есть подозрение на инфекционное заболевание – UNIVERSAL PRECATION KIT, также на все воздушные судна загружены защитные маски для пассажиров и формы для заполнения, которые при необходимости раздаются всем пассажирам.
Экипажем было принято решение открыть Precation Kit и обеспечить всех пассажиров рейса PS312 защитными масками для максимального обеспечения безопасности перелёта.
При выявлении у пассажиров симптомов инфекционного/вирусного заболевания, в том числе симптомов ОРВИ, бортпроводники сообщают об этом пилотам, которые, в свою очередь, за 30 минут до посадки сообщают об этом наземным службам. Именно такие действия были осуществлены экипажем.
Тезис: на стойке регистрации в аэропорту Мальпенса все больные и кашляют - ложь
В действительности: в аэропорту на регистрации были выявлены 10 пассажиров с подозрительными признаками заболевания, они были сняты с рейса и не допущены к полету.
Согласно регламенту аэропорта Мальпенса, температурный скрининг в обязательном порядке проводится сотрудниками медицинской службы всем пассажирам, вылетающим в нон-Шенген зоны. Температурный скрининг в Милане проводился также на данном рейсе.
4. Тезис: пассажирам в аэропорту прибытия ("Борисполь") не измеряли температуру - ложь
В действительности: Первыми на борт поднялись медицинские сотрудники. Медицинский контроль и температурный скрининг был проведен лично начальником санитарно-карантинного пункта в аэропорту "Борисполь" Шариповым Ю. Н. с помощником для всех пассажиров, бортпроводников и пилотов прямо на борту воздушного судна.
В течении 15-20 мин проводился замер температуры пассажиров при закрытых входных дверях. После выполнения процедуры, основная часть пассажиров (за исключением 3-х) была отправлена автобусами в терминал. 3 пассажира с подозрением на заболевание отправились в карете скорой помощи в инфекционное отделение Александровской клинической больницы г. Киева, где они находятся в данный момент. Лабораторный тест для 3-х пассажиров, которые вчера были сняты с миланского рейса с подозрениями на коронавирус, негативный (ниже).
Таким образом, наш лётный экипаж действовал в соответствии с ОМ-А 12.8 SUSPECTED COMMUNICABLE DISEASES OR OTHER PUBLIC HEALTH RISK ON BOARD AN AIRCRAFT, а именно: своевременно уведомил орган УВД о наличии на борту пассажиров с подозрением на вирус, заполнил и предоставил по прилету форму.
По факту получения информации от экипажа о подозрении, что на борту находятся больные пассажиры, самолет был принят на стоянку 55 (санитарная стоянка).
После выхода пассажиров и членов экипажа с борта была проведена процедура дезинфекции, которая включает санитарную обработку поверхностей кабины, салонов, отсеков, багажных отделений; экспозицию при закрытых дверях и люках; проветривание при открытых дверях и люках. Вся процедура заключительной дезинфекции занимает около 3 часов.
Также были организованы процедуры относительно имущества, находившегося на борту судна, а именно:
наволочки с подушек одноразовые - утилизация.
пледы – дезинфекция;
льняные салфетки – дезинфекция;
печатная пресса – утилизация;
гигиенические пакеты – утилизация
А мы тем временем с юристами работаем над тем, чтоб придать словам блогера надлежащую оценку. Потому что действия, направленные на целенаправленное разжигание паники и на подрыв доверия к институтам власти, недоверия к врачам, должны быть оценены правоохранителями по достоинству.
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