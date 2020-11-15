Самоизоляция – беда для пожилых людей: как им помочь
Умер Джигарханян.
Пишут, что одной из причин является малоподвижный и сидячий образ жизни из-за самоизоляции.
Как человек, который 15 лет занимается производством средств реабилитации для пожилых людей могу сказать.
Самоизоляция - это беда для пожилых людей. Закрывая их дома и спасая от коронавируса, мы ограничиваем их подвижность и ускоряем дряхление.
До коронавируса
Большой бедой пожилого человека была зима.
Зима.
Для всех - это холод и снег.
Для пожилых людей - это страх перемерзнуть и заболеть. Или что ещё хуже, упасть и что-то себе сломать.
Именно зимой пожилые люди замыкают себя дома и редко выходят на улицу. Соотвественно, меньше дышат воздухом, меньше ходят, меньше напрягают мышцы.
Вы наверняка не знаете.
Но пик продаж тростей, ходунков и инвалидных колясок приходится на весну.
Знаете почему?!
Осенью, пожилой человек ещё спокойно сам выходил на улицу.
Зимой сидел дома.
Весной осознал, что как раньше двигаться уже не получается и ему нужна поддержка.
Дочь подбирая маме в магазине ходунки удивляются:
- Ну как же так. Ну вот только ж в октябре мы нормально гуляли с тростью. А в марте уже без ходунка никак
- Это зима.
Желая нашим близким добра и спасая их от коронавируса, мы досрочно закрыли их на самоизоляции.
Поверьте мне на слово.
Этим мы делаем им только хуже.
В итоге.
Коронавирус закончится, а мы получим тысячи ещё недавно активных пожилых людей в одночасье ставших немощными.
Пока погода позволяет.
Выходите со своими пожилыми родителями, бабушками и дедушками чаще гулять.
Им надо двигаться.
Спускаться и подниматься.
Ходить и дышать.
Лучше купите им маски, перчатки и антисептики.
Защищайте их.
Не пускайте в магазины, сберкассы и аптеки.
Но не поощряйте их желание отсидеться дома. Этим вы делаете им только хуже.