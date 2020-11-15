Умер Джигарханян.

Пишут, что одной из причин является малоподвижный и сидячий образ жизни из-за самоизоляции.

Как человек, который 15 лет занимается производством средств реабилитации для пожилых людей могу сказать.

Самоизоляция - это беда для пожилых людей. Закрывая их дома и спасая от коронавируса, мы ограничиваем их подвижность и ускоряем дряхление.

До коронавируса

Большой бедой пожилого человека была зима.

Зима.

Для всех - это холод и снег.

Для пожилых людей - это страх перемерзнуть и заболеть. Или что ещё хуже, упасть и что-то себе сломать.

Именно зимой пожилые люди замыкают себя дома и редко выходят на улицу. Соотвественно, меньше дышат воздухом, меньше ходят, меньше напрягают мышцы.

Вы наверняка не знаете.

Но пик продаж тростей, ходунков и инвалидных колясок приходится на весну.

Знаете почему?!

Осенью, пожилой человек ещё спокойно сам выходил на улицу.

Зимой сидел дома.

Весной осознал, что как раньше двигаться уже не получается и ему нужна поддержка.

Дочь подбирая маме в магазине ходунки удивляются:

- Ну как же так. Ну вот только ж в октябре мы нормально гуляли с тростью. А в марте уже без ходунка никак

- Это зима.

Желая нашим близким добра и спасая их от коронавируса, мы досрочно закрыли их на самоизоляции.

Поверьте мне на слово.

Этим мы делаем им только хуже.

В итоге.

Коронавирус закончится, а мы получим тысячи ещё недавно активных пожилых людей в одночасье ставших немощными.

Пока погода позволяет.

Выходите со своими пожилыми родителями, бабушками и дедушками чаще гулять.

Им надо двигаться.

Спускаться и подниматься.

Ходить и дышать.

Лучше купите им маски, перчатки и антисептики.

Защищайте их.

Не пускайте в магазины, сберкассы и аптеки.

Но не поощряйте их желание отсидеться дома. Этим вы делаете им только хуже.

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