Самое глубокое водохранилище Крыма обмелело: показательные фото

Юрий Сергиенко Общество 01:18, 18.12.2020

В оккупированном Россией Крыму существенно уменьшилось самое глубокое водохранилище полуострова – Изобильненское, которое расположено в селе Корбек (Изобильное, Большая Алушта).

Соответствующие фото опубликовал в Twitter блогер под ником "RoksolanaToday&КрымUA". Отмечается, что к середине декабря его объем составил чуть более 20% от общего в 13,25 млн куб. м (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Изобильненское водохранилище считается самым глубоким в Крыму.
Twiter RoksolanaToday&КрымUA

"Водохранилище в Корбеке (Изобильное, Большая Алушта) продолжает стремительно уменьшаться в размерах. К середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20% (объем – 13,25 млн куб. м)", – сказано в сообщении.

На фоне обмеления водохранилища в Ялте воду будут давать почасовов.
Twiter RoksolanaToday&КрымUA

Также оккупанты решили после новогодних и рождественских праздников перевести Алушту на почасовую подачу воды.

Изобильненское водохранилище.
Twiter RoksolanaToday&КрымUA

Изобильненское водохранилище считается самым глубоким в Крыму. В некоторых местах глубина достигала 70 метров.

Изобильненское водохранилище к середине декабря существенно обмелело.
Twiter RoksolanaToday&КрымUA
Twiter RoksolanaToday&КрымUA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря стало известно, что почти полностью пересохло одно из главных водохранилищ Крыма – Аянское.

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