Самое глубокое водохранилище Крыма обмелело: показательные фото

В оккупированном Россией Крыму существенно уменьшилось самое глубокое водохранилище полуострова – Изобильненское, которое расположено в селе Корбек (Изобильное, Большая Алушта).

Соответствующие фото опубликовал в Twitter блогер под ником "RoksolanaToday&КрымUA". Отмечается, что к середине декабря его объем составил чуть более 20% от общего в 13,25 млн куб. м (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Водохранилище в Корбеке (Изобильное, Большая Алушта) продолжает стремительно уменьшаться в размерах. К середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20% (объем – 13,25 млн куб. м)", – сказано в сообщении.

Также оккупанты решили после новогодних и рождественских праздников перевести Алушту на почасовую подачу воды.

Изобильненское водохранилище считается самым глубоким в Крыму. В некоторых местах глубина достигала 70 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря стало известно, что почти полностью пересохло одно из главных водохранилищ Крыма – Аянское.