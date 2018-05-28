"Сами приходили": Жириновский оправдал Вайнштейна

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский оправдал поведение американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в изнасилованиях.

По словам скандального политика, Вайнштейн является выдающимся человеком, а для таких людей свойственно иметь отклонения от нормы в своем поведении, сообщают РИА Новости.

"Это очень талантливый человек, но ему нужна какая-то отдушина, какой-то должен быть допинг, иначе он… ни одного "Оскара" не получит. Вот что (лучше) – получить 80 "Оскаров" и быть обвиненным, употреблять наркотики, много сексуальных контактов или чистый, спокойный тюфтя идет с сумкой с хозяйственной в магазин и в детский сад за ребенком? Никому ненужный, никому не интересный, никакого "Оскара", - сказал Жириновский на встрече с молодежью в Госдуме.

В зале также прозвучала мысль о меркантильных интересах женщин, выдвинувших обвинения против продюсера. Жириновский в свою очередь отметил, что, заявив об инциденте, актрисы смогли бы отсудить определенные суммы. "Почему они молчали?.. Если бы Вайнштейн схватил молодую актрису прямо в студии и изнасиловал – вот зверь. Он этого не делал, они сами приходили к нему", - аргументировал свою позицию Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах, добровольно сдался полиции. Он заявлял, что готов признать - он изнасиловал одну женщину, а другую - принуждал к оральному сексу. Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов.