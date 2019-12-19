Самая длинная ночь: маг призвал загадать 300 желаний

Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал, что в ночь с 21 на 22 декабря можно провести простые обряды на привлечение в свою жизнь удачи и исполнение желаний.

"Считается, что в эту ночь в человеке умирает всё старое, отжившее, всё то, что он уже прожил и понял. Человек полностью "обнуляется", – сообщил он в блоге OBOZREVATEL.

"Смерть старого "я" и создание нового "я" внутри человека является ключом ко всем обрядам, связанным с зимним солнцестоянием. В этот день оставляют прошлое прошлому и начинают новое будущее, обновляются и загадывают желания", – пояснил он.

В ночь зимнего солнцестояния можно загадать 300 желаний

Игорь Мехеда предложил загадать в самую длинную ночь до 300 желаний. Он пояснил, как правильно это сделать. "Четко представить себе желаемое, испытать сильное желание получить его, далее отпустить во Вселенную на воплощение и забыть о нем. То же самое повторить с каждым новым желанием".

По словам мага, можно "ночью выйти на улицу и бросить на землю горсть зерна как символ посева нового в своей жизни" или зажечь 120 свечей, чтобы "помочь богам создать новую Вселенную" и обеспечить собственное благополучие на протяжении следующего года.

В ночь с 21 на 22 декабря можно зажечь 120 свечей Игорь Мехеда

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда поделился рекомендациями по поводу встречи Нового года Белой Крысы. В частности, он рассказал, что следует надеть и что поставить на праздничный стол.

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