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19 декабря • обновлено в 23:48
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Самая длинная ночь: маг призвал загадать 300 желаний

1.8т
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Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал, что в ночь с 21 на 22 декабря можно провести простые обряды на привлечение в свою жизнь удачи и исполнение желаний.

"Считается, что в эту ночь в человеке умирает всё старое, отжившее, всё то, что он уже прожил и понял. Человек полностью "обнуляется", – сообщил он в блоге OBOZREVATEL.

"Смерть старого "я" и создание нового "я" внутри человека является ключом ко всем обрядам, связанным с зимним солнцестоянием. В этот день оставляют прошлое прошлому и начинают новое будущее, обновляются и загадывают желания", – пояснил он.

В ночь зимнего солнцестояния можно загадать 300 желаний

В ночь зимнего солнцестояния можно загадать 300 желаний

Игорь Мехеда предложил загадать в самую длинную ночь до 300 желаний. Он пояснил, как правильно это сделать. "Четко представить себе желаемое, испытать сильное желание получить его, далее отпустить во Вселенную на воплощение и забыть о нем. То же самое повторить с каждым новым желанием".

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По словам мага, можно "ночью выйти на улицу и бросить на землю горсть зерна как символ посева нового в своей жизни" или зажечь 120 свечей, чтобы "помочь богам создать новую Вселенную" и обеспечить собственное благополучие на протяжении следующего года.

В ночь с 21 на 22 декабря можно зажечь 120 свечей

В ночь с 21 на 22 декабря можно зажечь 120 свечей

Игорь Мехеда

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда поделился рекомендациями по поводу встречи Нового года Белой Крысы. В частности, он рассказал, что следует надеть и что поставить на праздничный стол.

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Темы
Эксклюзив Новый год
Персона
Игорь Мехеда
Тег
Новый Год-2020
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Petrov Valery
Petrov Valery
Теперь панятна пачему у них у всех память как у рыбок.
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