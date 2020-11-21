"Еле дышала, ее всю трясло": подробности смерти женщины, которую с COVID-19 выгнали из больницы на Черниговщине

На Черниговщине разгорелся скандал: врачи Бобровицкой инфекционной больницы выписали и буквально выгнали 74-летнюю пенсионерку с коронавирусом из медучреждения. Женщина задыхалась и не могла подняться со скамейки у больницы. Вся больница за этим наблюдала, но никто не удосужился помочь. А теперь эти медики уверяют, что пациентка сама написала заявление на выписку.

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Всегда ходила с прической, накрашенная

74-летняя Катерина Ивановна Самусь умерла 12 ноября. В субботу ее уже похоронили. Однако после ее смерти разгорелся скандал. Как выяснилось, пожилую женщину практически выбросили из инфекционной больницы города Бобровица.

Катерину Ивановну выгнали на улицу из больницы Скрин видео

"Катерина Ивановна долго болела. Я присматривала за ней, следила, чтобы она пила лекарства, готовила кушать ей. Она была очень интеллигентной и доброй женщиной. В прошлом она экономист, говорят, могла в уме сводить цифры. Занимала руководящие должности. Всегда ходила с прической, подкрашивалась. Но вот так сложилась жизнь, что единственная дочка живет за границей, а она стала болеть. Катерина Ивановна была очень открытой и всем старалась помочь. А вот ей никто не помог", – рассказывает Татьяна Дерека, которая присматривала за женщиной.

Симптомы указывали на коронавирус

Катерина Ивановна сильно заболела. Сначала Татьяна пыталась обратиться к семейному врачу, с которым у пенсионерки был заключен договор. "Скорая приехать тогда отказалась, сказали дать ей корвалол и идти к семейному. Я нашла доктора, которая пришла уже 4 ноября утром. Врач, прослушав ее, сказала, что нужно срочно вызывать скорую и везти в больницу. У нее застой в легких", – рассказывает Татьяна.

С начала болезни Катерины Ивановны прошло много времени и ПЦР-тест не показал коронавирус, хотя все симптомы говорили об этом. На рентгене и вовсе обнаружили, что у нее не работает правое легкое. Состояние женщины было тяжелым, она постоянно задыхалась.

В больнице ей ставили какие-то капельницы, давали подышать кислородом, но ей становилось только хуже.

Та самая больница, откуда выгнали женщину Скрин видео News one

Вещи выставили через окно

"И тут 10 ноября звонит вторая сиделка, Мария, и говорит: "Представляешь, ее в таком состоянии хотят выписывать". Лечащий врач сказал, что пойдет к главному врачу. У них приказ руководства освобождать места для тяжелых пациентов и тех, кто находится в средней тяжести. А Катерину Ивановну посчитали легкой. Ее выписали, вещи выставили через окно. Она села на лавочку, еле дышит, ее всю трясет. Я говорю, что до дома ее в таком состоянии не доведу. Такси сюда ехать не хочет, потому что это ковидная больница. Скорая ехать не хочет", – поясняет Татьяна.

Тогда девушка и сняла видео с Катериной Ивановной, как она сидит на лавочке и задыхается. Снова пришлось вызывать скорую, потому что оставлять Катерину Ивановну в таком состоянии дома было нельзя.

"Там, в бригаде оказался какой-то знакомый медик, и только благодаря ему Катерину Ивановну вновь отвезли в эту же больницу. Но 12 ноября она уже скончалась. По всем признакам, она была больна коронавирусом", – рассказывает Татьяна.

Вторая скорая вернула пенсионерку в эту же больницу, но было уже поздно Скрин видео News one

Врачи придумали свою версию

Когда видео с Катериной Ивановной в своем Telegram-канале выложил известный блогер Антон Гура, поднялся скандал, руководитель области потребовал служебного расследования. И тут выяснилось, что врачи больницы в своем объяснении написали, что якобы пожилая женщина сама собственной рукой написала заявление на выписку.

"Получается, что женщина, которая больна, задыхается, идти не может, трясущейся рукой пишет заявление на выписку? Я такого заявления не видела, и ничего подобного она не говорила. А медики ничего нам не сообщали. Если вдруг и есть какой-то документ, то, скорее всего, они ей его подсунули", – возмущается Татьяна.

Глава Черниговской областной администрации Анна Коваленко дала поручение разобраться с этим случаем. Теперь этим делом заинтересовалась полиция и прокуратура.

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