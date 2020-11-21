'Еле дышала, ее всю трясло': подробности смерти женщины, которую с COVID-19 выгнали из больницы на Черниговщине

На Черниговщине разгорелся скандал: врачи Бобровицкой инфекционной больницы выписали и буквально выгнали 74-летнюю пенсионерку с коронавирусом из медучреждения. Женщина задыхалась и не могла подняться со скамейки у больницы. Вся больница за этим наблюдала, но никто не удосужился помочь. А теперь эти медики уверяют, что пациентка сама написала заявление на выписку.

Подробнее в материале OBOZREVATEL.

74-летняя Катерина Ивановна Самусь умерла 12 ноября. В субботу ее уже похоронили. Однако после ее смерти разгорелся скандал. Как выяснилось, пожилую женщину практически выбросили из инфекционной больницы города Бобровица.

"Катерина Ивановна долго болела. Я присматривала за ней, следила, чтобы она пила лекарства, готовила кушать ей. Она была очень интеллигентной и доброй женщиной. В прошлом она экономист, говорят, могла в уме сводить цифры. Занимала руководящие должности. Всегда ходила с прической, подкрашивалась. Но вот так сложилась жизнь, что единственная дочка живет за границей, а она стала болеть. Катерина Ивановна была очень открытой и всем старалась помочь. А вот ей никто не помог", – рассказывает Татьяна Дерека, которая присматривала за женщиной.

Катерина Ивановна сильно заболела. Сначала Татьяна пыталась обратиться к семейному врачу, с которым у пенсионерки был заключен договор. "Скорая приехать тогда отказалась, сказали дать ей корвалол и идти к семейному. Я нашла доктора, которая пришла уже 4 ноября утром. Врач, прослушав ее, сказала, что нужно срочно вызывать скорую и везти в больницу. У нее застой в легких", – рассказывает Татьяна.

С начала болезни Катерины Ивановны прошло много времени и ПЦР-тест не показал коронавирус, хотя все симптомы говорили об этом. На рентгене и вовсе обнаружили, что у нее не работает правое легкое. Состояние женщины было тяжелым, она постоянно задыхалась.

В больнице ей ставили какие-то капельницы, давали подышать кислородом, но ей становилось только хуже.

"И тут 10 ноября звонит вторая сиделка, Мария, и говорит: "Представляешь, ее в таком состоянии хотят выписывать". Лечащий врач сказал, что пойдет к главному врачу. У них приказ руководства освобождать места для тяжелых пациентов и тех, кто находится в средней тяжести. А Катерину Ивановну посчитали легкой. Ее выписали, вещи выставили через окно. Она села на лавочку, еле дышит, ее всю трясет. Я говорю, что до дома ее в таком состоянии не доведу. Такси сюда ехать не хочет, потому что это ковидная больница. Скорая ехать не хочет", – поясняет Татьяна.

Тогда девушка и сняла видео с Катериной Ивановной, как она сидит на лавочке и задыхается. Снова пришлось вызывать скорую, потому что оставлять Катерину Ивановну в таком состоянии дома было нельзя.

"Там, в бригаде оказался какой-то знакомый медик, и только благодаря ему Катерину Ивановну вновь отвезли в эту же больницу. Но 12 ноября она уже скончалась. По всем признакам, она была больна коронавирусом", – рассказывает Татьяна.

Когда видео с Катериной Ивановной в своем Telegram-канале выложил известный блогер Антон Гура, поднялся скандал, руководитель области потребовал служебного расследования. И тут выяснилось, что врачи больницы в своем объяснении написали, что якобы пожилая женщина сама собственной рукой написала заявление на выписку.

"Получается, что женщина, которая больна, задыхается, идти не может, трясущейся рукой пишет заявление на выписку? Я такого заявления не видела, и ничего подобного она не говорила. А медики ничего нам не сообщали. Если вдруг и есть какой-то документ, то, скорее всего, они ей его подсунули", – возмущается Татьяна.

Глава Черниговской областной администрации Анна Коваленко дала поручение разобраться с этим случаем. Теперь этим делом заинтересовалась полиция и прокуратура.

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