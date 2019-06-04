"Сам себе патриарх": Филарета обвинили в провокациях

Почетный патриарх Филарет не будет прислушиваться к словам Вселенского патриарха Варфоломея о том, что Киевского патриархата никогда не существовало.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко. "Как показали события последних дней, его действия совершенно непредсказуемы, возможно – провокативны", - заметил митрополит.

Почетный патриарх Филарет Цензор.НЕТ

Отвечая на вопрос, как Филарет может отреагировать на слова главы Константинопольского патриархата, он предположил: "Судя про прозвучавшим уже ранее его высказываниям, ему безразлично, что говорят о нем и его действиях другие. Он - "сам себе патриарх". В одном из предыдущих блиц-интервью мы уже цитировали известную фразу "короля-солнце" Людовика XIV – "государство – это я".

Митрополит также ответил на вопрос, является ли патриарх Варфоломей авторитетом для почетного патриарха Филарета, чтобы тот прислушался к его словам. "Если бы это было действительно так, как вы спрашиваете, то, думаю, за предыдущие 25 лет можно было бы услышать голос патриарха Варфоломея. А голос его звучал неоднократно", - сказал митрополит.

Как писал OBOZREVATEL, Вселенский патриарх Варфоломей заявил: "Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал". Он добавил, что патриарх Филарет был восстановлен в епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский. В то же время несколькими днями ранее сам Филарет заявил, что Киевский патриархат никто не распускал, и он продолжает существовать.

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