Салон элитных аксессуаров Luxgroups возобновляет работу после карантина

Хорошая новость для любителей элитных аксессуаров и истинной роскоши: с 1 июня после карантина возобновляет работу салон компании Luxgroups. Именно в нем можно приобрести швейцарские часы, брендовые ювелирные изделия, роскошные меха и премиальные аксессуары исключительного качества.

Для тех, кто ценит статусные вещи премиум-класса, приобрести оригинальные качественные изделия от именитых производителей в Украине всегда было достаточно проблематично. Но только до тех пор, пока они не знакомились с компанией Luxgroups. Ведь именно здесь возможно найти премиум-продукцию высочайшего качества, которая подчеркнет стиль и статус самых требовательных ценителей роскоши.

Основное направление Luxgroups – швейцарские часы. В компании о них знают абсолютно все. Не случайно Luxgroups с 2015 года отмечена как аттестованный дилер - Trusted Seller на международной часовой бирже Chrono24 - часовом портале №1 в мире. Audemars Piguet, Bovet, Breguet, Chopard, Harry Winston, Hublot, Jaeger LeCoultre, Rolex, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Zenith – в салоне компании можно приобрести часы самых известных, надежных, проверенных временем производителей.

Те, кто тонко ощущает красоту и не представляет своего существования без драгоценностей, в салоне Luxgroups также найдут шикарные ювелирные изделия лучших мировых брендов Carrera y Carrera, Cartier, Chopard, Damiani, Graff, Tiffany & Co.

В наличии и под заказ также можно приобрести роскошные меха и премиальные аксессуары самых известных производителей и культовых модных домов.

К завершению карантина для своих клиентов, знающих толк в аксессуарах исключительного качества, в Luxgroups приготовили обновленный ассортимент: более 2 тысяч моделей швейцарских часов и драгоценностей производства лучших мировых брендов.

Если же по каким-то причинам среди всего представленного в салоне великолепия вы не найдете желаемого бренда или модели, сотрудники компании примут у вас заявку – и доставят желаемый аксессуар как можно быстрее и по лучшей цене. Здесь смогут удовлетворить самого требовательного покупателя.

Но и это еще не все. Для своих клиентов компания Luxgroups приготовила также услуги "Выкуп" и "Комиссионный зал". Первая предусматривает возможность выкупа швейцарских часов и ювелирных украшений у клиента: так в компании обеспечивают возможность прикоснуться к роскоши для тех своих клиентов, которые по каким-либо причинам не могут в данный момент приобрести новые часы или украшения. А услуга "Комиссионный зал" заключается в помощи клиенту выгодно продать его модель или коллекцию. Кроме того, компания предоставляет также услугу трейдин – обмена изделия клиента на новую модель. Также возможно кредитование под залог недвижимости, земли, часов или антиквариата.

Весь спектр услуг компании Luxgroups обусловлен ее главной целью: ориентированностью на клиента. Ведь каждым своим клиентом здесь очень дорожат. И делают все, чтобы он – будь то отдельный человек или юридическое лицо, - обратившись к Luxgroups раз, возвращался снова и снова.

И, следует отметить, добиваться этого Luxgroups удается на все 100%. Как и ежедневно, ежесекундно воплощать свою главную миссию: делать премиум-сегмент доступнее для настоящих его ценителей. Для тех, кто умеет распознать и оценить настоящую роскошь в мире царящего вокруг масс-маркета.