Мы сидели рядом. И в какой-то момент его волосатая нога коснулась моей - между нами началась "химия"... т.е. выделение пота.

Нет, это не текст к продолжению "Горбатой горы". Это суровые реалии путешествия по Украине на автобусе. Поскольку билетов на поезд нет, а мне нужно срочно быть в Одессе (читаю тренинг), то пришлось купить на автобус.

Ukraine now во всей своей красе. Убитый бус, на котором, видимо, гоняли польские бабушки еще в 90-х. Опоздание рейса на 1,5 часа. Угробленные дороги, держащие тебя бодрячком. Отдельный разговор - автостанции и их уборные. Если поссать еще как-то можно, то со скидыванием бомбы будут проблем. Ибо лучше это сделать где-то в кустах, поскольку нет вероятности, что тебя засосет черная дыра.

И в качестве бонуса - высадка в каком-то одесском зажопье (нет, ни автовокзал, ни жд, ни просто какое-то подобие центра), где ты ловишь с*аный мобильный интернет, чтобы понять, куда дальше двигаться.

Ладно, если бы в этом бусе ехал только такой же плебс как я, но с нами было две группы иностранцев (инглиш спикинг). Нахе*ачте еще с сотню конченных брендов "юкрейн нау", проведите еще с десяток конференций о реформах в Копенгагене. Но с*альники на автостанциях от этого лучше не станут, дороги сами себя не отремонтируют, а мудоковатые перевозчики будут дальше успешно выигрывать разрешения на перевозку пассажиров.

Говорят, что Мининфраструктуры хочет гиперлуп залупить. Пожалуйста, сделайте для начала подобие дорог, нормальные с*альники на автостанциях и хе*ачте перевозчиков за ненадлежащее предоставление услуг.