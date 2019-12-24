"Сакральный смысл царствования": Портников раскрыл секрет Путина по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин "прокатившись" по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный полуостров с РФ, в очередной раз напомнил, что "сакральным смыслом его царствования" стала оккупация Крыма.

Об этом в своей статье для "Крым. Реалии" написал украинский журналист, публицист Виталий Портников. По его убеждению, так Путин хотел показать, что якобы аннексированный полуостров может существовать без всякой связи с материковой Украиной.

"Путин так настойчиво превращает Крым из полуострова в остров, что создаётся впечатление: он хочет обмануть не только международное право, не только историю, но даже саму географию, саму природу. И, думаю, в этом смысле напоминает древнего персидского монарха, набросившегося с розгами на непокорное море", – написал Портников.

Владимир Путин

Журналист отметил, что не смотря на то, что Крымский мост построен и вероятно, какое-то время простоит, на полуостров все равно быстрее и проще добираться через Украину, а не через Россию.

"И географически, и исторически Крымский полуостров всегда был продолжением соседствующих с ним украинских земель. И Путин, кстати, сам себе противоречит, когда, с одной стороны, утверждает, что эти земли никогда не были украинскими, а с другой – отрезает полуостров от соседнего (связанного с ним Перекопом) региона – чтобы связать мостом с Кубанью", – написал он.

По убеждению Портникова, можно вкладывать средства в инфраструктурные перемены в аэропорту Симферополя, однако аннексия Крыма вычеркнула этот аэропорт из списка международных, превратила в воздушную гавань с неопределенным статусом. Крыму нужен был современный аэропорт для того, чтобы принимать туристов со всего мира, а не для того, чтобы рапортовать о новом рейсе из какого-нибудь провинциального российского аэропорта как об огромном достижении.

"И все же окончательно отказаться от крымского мифа, признать, что "Крымнаш" спустя пять лет после оккупации уже не так приятно щекочет нервы шовинистически настроенной части российского общества, Путин не может – да и никогда не сможет, слишком уж привязан он к своему решению об аннексии, слишком уж сильно тянет его на место преступления. Потому он и не смог отказать себе в удовольствии сесть в поезд", – подытожил журналист.

Как писал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

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