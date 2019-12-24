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24 декабря • обновлено в 10:32
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"Сакральный смысл царствования": Портников раскрыл секрет Путина по Крымскому мосту

1.6т
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Президент России Владимир Путин "прокатившись" по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный полуостров с РФ, в очередной раз напомнил, что "сакральным смыслом его царствования" стала оккупация Крыма.

Об этом в своей статье для "Крым. Реалии" написал украинский журналист, публицист Виталий Портников. По его убеждению, так Путин хотел показать, что якобы аннексированный полуостров может существовать без всякой связи с материковой Украиной.

"Путин так настойчиво превращает Крым из полуострова в остров, что создаётся впечатление: он хочет обмануть не только международное право, не только историю, но даже саму географию, саму природу. И, думаю, в этом смысле напоминает древнего персидского монарха, набросившегося с розгами на непокорное море", – написал Портников.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Журналист отметил, что не смотря на то, что Крымский мост построен и вероятно, какое-то время простоит, на полуостров все равно быстрее и проще добираться через Украину, а не через Россию.

"И географически, и исторически Крымский полуостров всегда был продолжением соседствующих с ним украинских земель. И Путин, кстати, сам себе противоречит, когда, с одной стороны, утверждает, что эти земли никогда не были украинскими, а с другой – отрезает полуостров от соседнего (связанного с ним Перекопом) региона – чтобы связать мостом с Кубанью", – написал он.

По убеждению Портникова, можно вкладывать средства в инфраструктурные перемены в аэропорту Симферополя, однако аннексия Крыма вычеркнула этот аэропорт из списка международных, превратила в воздушную гавань с неопределенным статусом. Крыму нужен был современный аэропорт для того, чтобы принимать туристов со всего мира, а не для того, чтобы рапортовать о новом рейсе из какого-нибудь провинциального российского аэропорта как об огромном достижении.

"И все же окончательно отказаться от крымского мифа, признать, что "Крымнаш" спустя пять лет после оккупации уже не так приятно щекочет нервы шовинистически настроенной части российского общества, Путин не может – да и никогда не сможет, слишком уж привязан он к своему решению об аннексии, слишком уж сильно тянет его на место преступления. Потому он и не смог отказать себе в удовольствии сесть в поезд", – подытожил журналист.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Крымский мост Крым Новости Крыма
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Количество пассажиров в аэропорту Симферополя (в тыс.чел.): 1991 - 5200, 2008 - 855, 2009 - 751, 2010 - 845, 2011 - 964, 2012 - 1114, 2013 - 1204, 2014 - 2800, 2015 - 5018, 2016 - 5202, 2017 - 5129, 2018 - 5146.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Валера Ключев 2 дня назад Блин, ну я крымчанин. Дед моего деда в Крыму похоронен. Уже с этой землей срослись дальше некуда. Считаю себя русским. Возвращению Крыма на Родину, в Россию--- я рад безмерно и готов делить все радости и горести с Россией полностью. "Не нужен мне берег турецкий.."Насчет эйфории----ну мы же не идиоты быть в состоянии эйфории годами. Всё, теперь мы живем своими житейскими проблемами, интересами, вобщем нормальной жизнью живем. У нас да, не без трудностей, но все нормально. И да, свой паспорт украинский не признаю----и ноги моей на Украине не будет до тех пор, пока наших братьев на Донбассе Украина убивает.
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