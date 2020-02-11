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11 февраля • обновлено в 17:18
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"Зашкварились по полной!" Сайт Медведчука разозлил украинцев фото Росгвардии

6.4т
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Подконтрольный лидеру "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку сайт ZIK попал в скандал, проиллюстрировав новость о разборках в Мукачево фотографией Росгвардии.

На этот нюанс обратило внимание издание "Главком". В частности, в материале ZIK речь шла о том, что после перестрелки в городе на Закарпатье его улицы стали усиленно патрулировать Национальная полиция и Национальная гвардия Украины. Но вместо того, чтобы использовать кадр с украинскими силовиками, оскандалившееся СМИ предпочло изображение военнослужащих страны-агрессора.

ZIK использовал в новости фото Росгвардии

ZIK использовал в новости фото Росгвардии

Скриншот страницы

Эта фотография была сделана корреспондентом российского пропагандистского СМИ "РИА Новости" Кириллом Калинниковым. Примечательно, что еще в 2016 году данным снимком иллюстрировали материалы о Росгвардии многие информационные ресурсы РФ. Запечатленных на нем силовиков сложно перепутать с украинскими. Ведь на их беретах отчетливо видны звезды, а форма отличается характерным для российских силовиков "пикселем".

Ранее это фото появлялось в российских СМИ

Ранее это фото появлялось в российских СМИ

Скриншот страницы

Автором фото является корреспондент "РИА Новости"

Автором фото является корреспондент "РИА Новости"

Скриншот страницы

Жесткий прокол ZIK разозлил многих украинцев, своим негодованием они поделились в соцсети, уличив медиаплатформу в работе по российским лекалам.

"Телеканал ZIK зашкварился по полной программе, залепив на фоточку Росгвардию, и даже через сутки после публикации не удосужился ее поменять. Что там в головах?" – возмутился на своей странице в Facebook пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Андрей Кулиш (Харитон Старский).

В комментариях под постом его поддержали множество подписчиков, которые согласились с тем, что ZIK поддерживает пророссийскую информационную повестку.

"От создателей "какая разница", бл*ть", "Ну, это норма для коллаборационистов ZIK", "Дебилы, сэр!", "Клинический случай", "Медведчук же", – возмутились люди.

"Зашкварились по полной!" Сайт Медведчука разозлил украинцев фото Росгвардии

"Зашкварились по полной!" Сайт Медведчука разозлил украинцев фото Росгвардии

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в июне 2019 года, после покупки телеканала ZIK Тарасом Козаком, соратником скандального Медведчука, многие сотрудники компании, а также ее руководство заявили об увольнении.

  • Также команду СМИ покинул телеведущий Остап Дроздов, несмотря на то, что новый собственник телеканала предлагал ему полную независимость.

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Читайте все новости по теме "Стрельба в Мукачево" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Стрельба в Мукачево
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Национальная гвардия Национальная полиция Украины
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Комментарии
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zhukov vanya
zhukov vanya
Плохо,что у Украины ни Соловков своих , не Колымы нету.
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Медведчук "зашкварился", "смотрящий" по Донецку. Довгань, ты по какой статье срок мотала?
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фил филька
фил филька
оговорочка по фрейду)) ну а маленькая кучка агрессивного меньшинства жалобно затяфкала предчувствуя свою неминуемую кончину)
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фил филька
фил филька
zhukov vanya, не спорю с тобой ни в первом ни во втором случае)))
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zhukov vanya
zhukov vanya
фил филька, А в чем оговорочка,у нас и так все знают чей и за кого zik, ничего гайки прикрутят, даже если кто станет писать о наступлении на свободу слова.
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