Обнаружили диабет, месяц боролись за жизнь: подробности смерти львовского врача от COVID-19

Во Львове от коронавируса скончался 56-летний заведующий отделением инфекционной больницы Игорь Мартынюк. Коллеги 25 дней боролись за него. До самого последнего момента врач был уверен, что поборет эту болезнь. Однако сопутствующие заболевания не оставили шанса на жизнь.

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Сначала перестал чувствовать запахи

В момент, когда Игорь Мартынюк почувствовал первые симптомы, в его отделении уже стали заболевать врачи. Когда он слег, лечить пациентов могли всего двое медиков, остальные уже лежали с коронавирусом.

"Я сама перенесла ковид и как раз только вышла на работу. Помню, Игорь Иванович спросил у меня, теряла ли я обоняние. Я тогда ему сказала, что да. Он вроде перестал ощущать запахи. Тогда он ушел на самоизоляцию, сделал компьютерную томографию, оказалось, что у него поражены 15% легких. Он лег в больницу", – вспоминает врач-инфекционист Карина Калайдина, которая сейчас исполняет обязанности завотделением в областной инфекционной больнице вместо умершего Мартынюка.

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Сначала болезнь протекала не так страшно. Но по словам Карины, коронавирус опасен тем, что из стадии средней тяжести за несколько часов может перейти в тяжелую стадию.

У Игоря Мартынюка во время лечения обнаружили сахарный диабет, о котором он и сам не знал. "Возможно, как многие врачи, не обращал внимания на свое здоровье. Сахар был очень высокий, просто критически! Это привело к серьезным осложнениям", – рассказывает OBOZREVATEL Калайдина.

За неделю до смерти Мартынюка пришлось интубировать, перевести на искусственную вентиляцию легких. Он сильно сопротивлялся и не хотел.

"Он не верил, что болезнь его победит, вел себя как здоровый человек. Сначала он все время шутил и обещал, что вот-вот встанет и будет работать, возмущался, что его тут закрыли. Он очень любил жизнь, был веселый, энергичный. И все время просил, чтобы о его состоянии мы не рассказывали его дочери. Он не хотел выглядеть слабым и больным. А когда в прошлый четверг пришлось ставить ему трахеостому, то он сильно сопротивлялся этому. Я сама не могу поверить, что его больше нет, даже когда увидела его мертвым не верю", – рассказывает Карина.

Был добрым, справедливым и любил компанию

Игорь Иванович очень не любил социальные сети, вероятно, от того, что больше всего в жизни уважал живое общение. Его так и нет ни в одной из соцсетей. Друзья выражают соболезнования на чужих страничках его коллег, которые сообщают о смерти врача.

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Весь его кабинет был завешан фотографиями родных – жена, единственная дочь и внук, в которых он души не чаял. И дочь, и внук очень похожи на доктора.

Коллектив отделения тоже тяжело переносит потерю своего многолетнего руководителя. "Он был добрым, но справедливым. Он всегда поступал по-мужски и как заведующий отделением, и как доктор, и как человек. Он никогда никого не "подставлял". Но если надо, то и выговор делал. И доверял врачам. Он не вмешивался в каждый шаг коллег. Считал, что если пациенту становится лучше, то значит, все идет правильно. Но если приходишь за советом, он всегда подскажет", – продолжает Калайдина.

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Об Игоре Мартынюке рассказывают, что он очень любил хорошую компанию, рыбалку и охоту. "Он и мне говорил – если твой избранник не рыбак, не охотник, а еще и крепкое словцо не употребляет, то не выходи за него. Значит, он неискренний", – вспоминает Карина.

Мартынюк много лет проработал во Львовской областной инфекционной больнице. Он закончил Львовский медицинский университет, первое время работал в Карпатах, был врачом-инфекционистом в Сколе, а потом перебрался во Львов.

Похоронят его тоже во Львове, во вторник, 10 ноября.