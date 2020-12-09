Львовщина – вторая по смертности от коронавируса, но Садовый против карантина: что происходит в области

Львовщина идет на второй строчке среди областей Украины по количеству смертей от коронавируса и на четвертом месте по общему количеству выявленных случаев болезни. Несмотря на эти показатели, мэр города Андрей Садовый продолжает активно выступать против локдауна и других форм карантинных ограничений, хоть и сам недавно подхватил опасную инфекцию.

Как безответственность местной власти отразилась на эпидемии во Львовской области – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как Львовщина страдает от коронавируса

С начала эпидемии в регионе зафиксировали более 50 тысяч случаев COVID-19, больше лишь в Киеве, Харьковской и Одесской областях. При этом показатель смертности в области пугает, ведь лишь по официальным данным скончались уже около 1400 человек. Почти столько же, как и в густозаселенном Киеве.

Статистика по коронавирусу в Украине Сайт СНБО

Смерти украинцев – не повод вводить карантин?

Львовского мэра Андрея Садового смело можно отнести к антикарантинным диссидентам, и вот почему:

Андрей Садовый заразился коронавирусом Слово и Дело

При этом осенью коронавирусом заболели его супруга и теща, а 7 декабря "попался" и сам мэр Львова. Он лично сообщил, что получил положительный результат теста после того, как "почувствовал незначительную слабость и першение в горле".

"Позитивный" ПЦР – неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет", – отметил Садовый.

Андрей Садовый с женой Катериной. glavcom.ua

Садовый рассказал, что заболел коронавирусом. Facebook Андрея Садового

"Больных больше, телефон краснеет от звонков"

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о ситуации с коронавирусом на Львовщине. Этот регион стал одним из первых, который столкнулся с инфекцией еще весной и, по сути, целое лето бил рекорды по количеству как новых инфицированных, так и умерших.

Больше всего больных было после выходных, когда в регионе масштабно отмечали свадьбы и другие семейные праздники. Эта тенденция не изменилась до сих пор – сообщили OBOZREVATEL врачи из Львовской областной инфекционки. Мол, после выходных у них особый аншлаг из-за безответственности людей. Больные, у которых легкое течение болезни, пренебрегают самоизоляцией, посещая свадьбы, дни рождения, где и заражают других.

В последние недели зараженных значительно больше, чем было раньше, однако, как отмечают местные волонтеры, Львовщина более-менее справляется с коронавирусной эпидемией. По крайней мере, тяжелым или среднетяжелым больным, которым критически нужен медицинский кислород, в госпитализации не отказывают.

Но есть другая проблема. Чтобы освободить побольше мест в больницах, во Львове после болезни довольно часто выписывают кислородозависимых пациентов, которым необходим кислородный концентратор, рассказала OBOZREVATEL львовская волонтер Наталья Липская.

"Люди болеют, и болеют очень много. У меня на выходных телефон краснел. Но критических проблем с госпитализацией по Львову я не слышала. Из больниц часто выписывают кислородозависимых, из-за чего образовались очереди на кислородные концентраторы. Вроде уже пришли средства на установку кислородных станций по больницам, но это же займет время. Поэтому я за установление генераторов кислорода, иначе это будет вечная проблема и мы постоянно будем зависеть от логистики. Как было в Мукачево на выходных – машина с баллонами не доехала, больных пришлось эвакуировать в Ужгород", – рассказала волонтер.

Коронавирус в Украине. Иллюстрация.

Эпидемия коронавируса в Украине показала, что ситуация в любом регионе может ухудшиться довольно резко. И часто на местах не хватает необходимых ресурсов, что ставит под угрозы жизни сотен украинцев.

Местная власть должна помнить, что нельзя пренебрегать карантинными ограничениями, особенно накануне рождественско-новогодних праздников, чтобы для отдельных семей они не превратились в трагедию.