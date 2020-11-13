Садовый придумал, как обойти карантин выходного дня во Львове. Документ

Во Львове на заседании исполнительного комитета горсовета приняли решение сделать субботу и воскресенье рабочими для ряда предприятий и учреждений, чтобы на них не распространялся карантин выходного дня.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он также выложил в соцсети скрин соответствующего решения исполкома.

Мэр уточнил, что выходные превратились в рабочие дни для предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.

"Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных. Люди имеют право на труд", – написал Садовый.

Он также пообещал предпринимателям юридическую помощь и посоветовал обращаться на горячую линию по телефону 1580, если им кто-то помешает в выходные дни работать.

Кроме того, Садовый назвал ситуацию нетипичной из-за того, что правительство не посоветовалось с представителями бизнеса при принятии решения о карантинных ограничениях.

Садовый перехитрил карантин выходного дня Facebook Андрея Садового

Решение исполкома горсовета Львова Facebook Андрея Садового

Как писал OBOZREVATEL, мэр Львова Андрей Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и заявил, что Львов не будет выполнять решение Кабмина о его введении. Свою позицию о карантинных ограничениях Садовый высказал на митинге предпринимателей.