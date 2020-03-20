Житель Львова, который стал первым зараженным коронавирусом в области, очень ответственно подошел к вопросу безопасности граждан.

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Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил мэр города Андрей Садовый. Он подчеркнул, что сразу же по приезду из Германии мужчина сдал тест и самоизолировался (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

"70-летний заразившийся мужчина сам является врачом. Возвращаясь из Германии на собственном автомобиле, осознавая, что он находится в группе риска, в первый же день мужчина сделал тест на коронавирус в частной лаборатории, после чего самоизолировался, ожидая результата", – отметил Садовый.

Мэр Львова уточнил, что сейчас больной чувствует себя нормально.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в Украине теперь увеличилось до 27 человек.

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