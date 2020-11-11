Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и отказался выполнять решение Кабмина

Мэр Львова Андрей Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и заявил, что Львов не будет выполнять решение Кабмина о его введении.

Свою позицию о карантинных ограничениях Садовый высказал на митинге предпринимателей. При этом он призвал горожан отказаться от проведения банкетов и свадеб.

Садовый заявил, что во Львове открываются новые больницы, появляются новые койко-места, а медики умеют лечить больных COVID-19. По его словам, 25% львовян уже переболели коронавирусной болезнью.

"Кто-то это учитывает, когда хочет принимать решения о карантине выходного дня? Давайте примем еще карантин обеденного перерыва! По моему мнению, – это глупость", – сказал Садовый.

Он подчеркнул, что власть приходит и уходит, а Львов был, есть и будет.

"Что я предлагаю? Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Это наш город", – сказал мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет Министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.