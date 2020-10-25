Садовому не дали проголосовать по загранпаспорту
Во Львове действующий мэр Андрей Садовый пытался проголосовать на выборах по загранпаспорту, потому что потерял украинский, но не смог. Позже паспорт нашелся.
Об инциденте Садовый рассказал в Facebook. Он с утра не мог дома разыскать документ.
"С самого утра дома рейвах – не можем найти мой паспорт. Поэтому ходил пока на участок с Екатериной (жена Садового. – Ред.) за компанию. И обратно домой – искать документы. Взял на всякий случай зарубежный, и члены комиссии вежливо, но однозначно сообщили, что с ним проголосовать нельзя" – написал мэр Львова.
Позже документ таки нашелся и Садовый отправился на избирательный участок во второй раз.
"Нашли! Спасибо любимой тещи Марии Михайловне! Взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата. Хорошая теща на вес золота!" – сообщил городской голова.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой проголосовали на местных выборах 2020 в Киеве.