''Садисты в концлагере'': в Харькове школьницу публично унизили, родители в ярости

В харьковской школе № 151 ученицу 6 класса публично унизили из-за того, что ее родители отказываются принимать участие в различных поборах.

Ребенку не дали уйти домой, заставили присутствовать на "праздновании окончания первой четверти", при этом оставив без сладкого, пишет в Facebook в сообществе "Батьки SOS" Наталья Добрынина.

"В этом рассказе нет нюансов: девочка просилась уйти с классного часа, и классный руководитель ей отказала. Торт не был порционным, всем досталось по два куска. А девочку поставили возле доски и сказали, что ей ничего не дадут, так как ее родители принципиально не сдают деньги для нужд класса. История случилась в классе моего сына в последний учебный день", - написала женщина.

В комментариях возмутились подобной ситуацией. Родители уверены, что ребенка нельзя было обделять, и винят в случившемся учителя.

"Учителю, допустившему дискриминацию в классе, - позор! Если особа, которая носит звание педагога, оценивает учеников по признаку платежеспособности родителей, то такой особе не место в школе. Пусть идет работать на рынок, там платежеспособных клиентов много, пусть их лобызает", - написала одна из женщин.

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Стоит отметить, что изначально ситуацию со слов учителя преподнесли в другом свете.

"Сегодня коллега рассказала о таком. Родители решили устроить детям праздник по случаю окончания первой четверти. Все красиво: конкурсы, танцы и, конечно, сладкий стол. Вот он-то и стал предметом обсуждения и раздора. Решено было на собрании купить порционный торт и пирожные. Каждому ребенку по его порции. Сдали деньги все, кроме мамы одной ученицы. Она принципиально не сдает ни на какие классные нужды. И здесь тоже была последовательна, сказала, что сдавать не будет на стол.

Праздник удался на славу. Всем было весело, кроме той девочки. Ведь ей не досталось ничего со сладкого стола. В другие праздники родители покупали большой цельный торт и при резке ей отрезали кусок за счёт других детей, а в этот раз все было строго порционным, и дать за счёт других детей не получилось. Девочка расплакалась и дома все рассказала маме. Реакция последовала немедленно. Мама обвинила классного руководителя и школу в издевательствах над ее ребенком. Пообещала с понедельника жалобы во все инстанции образования", - говорилось в изначальном посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Одессы затравили маму за излишнее любопытство по поводу денег на нужды класса.