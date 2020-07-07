Саакашвили вспомнил, как Путин грозился "повесить его за яйца"

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин якобы открыто угрожал его убить.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает "Гордон". По словам Саакашвили, он один из немногих людей, кому российский президент угрожал, но он остался жив. При этом, Саакашвили добавил, что Путин опасен, но "не настолько, чтобы его слишком сильно бояться".

"Конечно, надо быть очень осторожным. Он опасен, потому что для него не существует никаких принципов, никаких моральных ограничений. И он считает, что единственный метод достигать успеха – это щемить других, убивать, захватывать, через колено ломать и так далее. Надо вспомнить, что я один из немногих людей, которых он открыто пригрозил убить, а я еще [жив]. Он меня несколько раз открыто грозился убить перед множеством телекамер, перед Саркози, кстати", – сказал он.

Кроме того, Саакашвили рассказал, что Путин пообещал якобы "повесить его за яйца". Такую угрозу он передал через бывшего президента Франции Николя Соркози.

"Это он через Саркози передал. Но тогда это был метод запугивания, чтобы я подписал то, что они мне прислали. Конечно, я не подписал", – сказал он и добавил, что тогда даже не испугался.

"Я точно знал, что он это делает для того, чтобы я подписал капитуляцию и чтобы подписал расчленение моей страны, точно такой же текст, как Мюнхенские соглашения. В свое время Гитлер вызвал к себе президента Чехословакии (это был старый, немощный старик) и сказал: "На, подпиши", – рассказал Саакашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин не закончит "ничем хорошим" и быть при власти ему осталось недолго.