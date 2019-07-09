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Сломал руку? Саакашвили обвинили в избиении женщины в Одессе. Фото и видео

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Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили повредил руку пожилой женщине в Одессе.

Инцидент произошел во время суда над мэром города Геннадием Трухановым, с которого сняли обвинения касательно покупки здания бывшего завода "Краян", передает Оdessitua.

Экс-глава Одесской ОГА вместе со своими сторонниками приехал пикетировать суд, в результате чего возникли столкновения. Утверждается, что Саакашвили ударил женщину и сломай ей руку, затем ее госпитализировали.

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Сам Саакашвили в Facebook опроверг информацию. По его словам, это "бандитская пропаганда".

"Эта женщина выбежала из суда вслед за нами и требовала, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными", - написал он.

Саакашвили сломал руку женщине в Одессе
Саакашвили сломал руку женщине в Одессе
Саакашвили сломал руку женщине в Одессе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили в прямом эфире сцепился с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина Одесса
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