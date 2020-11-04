Саакашвили рассказал о том, как перенес COVID-19. Видео

Таша Адамович Общество 15:34, 4.11.2020 Обновлено: 15:44, 4.11.2020

Глава исполкома Нацсовета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили бессимптомно переболел COVID-19.

Об этом он заявил во вторник, 3 ноября, в эфире телеканала "Пирвели".

О том, что он уже переболел коронавирусной болезнью, Саакашвили узнал только после теста на антитела.

"Я переболел этим вирусом несколько недель назад, перенес легче легкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным", – сказал политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 38-летний герцог Кембриджский принц Уильям переболел коронавирусом еще в апреле. Он не хотел об этом говорить, так как опасался паники. Он заразился после того, как вирус подтвердили у его отца принца Чарльза и британского премьера Бориса Джонсона.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Маркив продолжит службу в Нацгвардии: в МВД рассказали о громкой победе в суде Италии

Маркив вышел на волю с флагом Украины: первые фото и слова нацгвардейца

В Украине субсидии оформили в самых дорогих многоэтажках страны: сколько получают на коммуналку

"Украинцы задыхаются, а власть ворует!" Бродский разнес пиар президента на COVID-19

Глава КСУ прописался в элитном коттедже члена команды "Слуга народа" – расследование