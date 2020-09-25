С воскресенья в Украине заканчивается бабье лето и начинается снижение температуры, – Кульбида

Погода в Украине с воскресенья, 27 сентября, станет прохладной. Однако, уже в начале октября вернется тепло.

Об этом рассказал председатель Гидрометцентра Украины Николай Кульбида в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что в первые дни октября ожидается температура воздуха до +25.

"Начиная с воскресенья заканчивается очередное бабье лето и начинается снижение температуры воздуха. Но возврат тепла еще однозначно будет. С 4-5 октября можно ожидать тепло до +25", – сказал Кульбида.

Напомним, погода в субботу, 26 сентября, в нескольких областях Украины будет дождевой и ветряной. При этом температура воздуха ожидается +19..+27 градусов. Вместе с тем, в воскресенье дождями накроет уже всю территорию страны.

В целом, по словам синоптиков, осенью 2020 году в Украине ожидаются заморозки и три бабьих лета. Несмотря на похолодание, в стране продолжается "метеорологическое лето". Со своей стороны, синоптик Леонид Горбань сообщил, что первые заморозки в Украине могут начаться в конце октября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине будет летней до середины сентября. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодания.