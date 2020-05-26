С улиц Украины исчезнут маршрутки "Богдан": в Раде назвали срок

К 2022 году их не останется на улицах Украины

В 2022 году с улиц Украины исчезнут микроавтобусы "Богдан", которые выполняют роль маршрутных такси.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. "Я бы хотел, чтобы они исчезли сегодня, но мы должны понимать, что необходимо принятие закона и необходимо дать время перевозчикам перейти на другие стандарты", – заметил он.

По словам нардепа, в настоящее время Комитет занят разработкой тематического законопроекта, в котором будут отражены новые стандарты пассажирских перевозок.

В частности, на смену микроавтобусам должны будут прийти большие и комфортабельные автобусы.

С улиц исчезнут маршрутки "Богдан"

"Я думаю, что за 2 года мы можем полностью убрать "Богданы" с наших улиц и сделать стандарты перевозок действительно европейскими. Человек платит немалые деньги, но взамен не получает ни комфорта, ни безопасности. Перевозчик должен быть ответственным, его транспортное средство должно быть сертифицировано и отвечать всем стандартам безопасности", – резюмировал нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что до конца текущего года девять городов Украины могут полностью отказаться от маршрутных такси.

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