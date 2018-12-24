С тату на животе: дочь Добкина опубликовала эротическое фото в период беременности

Дочь скандального народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина – Алла показала фото, где она позирует почти обнаженной в период беременности.
Соответствующее фото девушка выложила на своей странице в Instagram, к которому добавила подпись с рассказом об ее изменениях в жизни после рождения сына Марка.
Алла Добкина
"Говорят, что после рождения ребенка меняется все. Раньше я не отдавала отчет этим словам ... Сейчас я могу согласиться на 100%. Будущая мама, твой внутренний мир, восприятие, совсем другое", – пишет Добкина.
Она подчеркнула, что многие девушки наверняка еще не поймут те чувства, которые может испытать любая женщина, которая родила.
"Когда ты смотришь в глаза человеку, который ловит твое малейшее плохое настроение или усталость. Который любит тебя и твой запах просто, не за длинные ноги или голубые глаза, а вот просто так. Какой улыбается каждое утро, когда видит маму и папу счастливыми рядом" – рассказывает девушка.
Алла Добкина с сыном
Алла обращается к своим подписчикам с просьбой беречь своих детей и мам, которые подарили нам жизнь.
"И вот когда все есть для счастья вокруг, могу сказать, нет ничего важнее семьи. Нет ничего важнее улыбки и запаха человечка, который делает вас счастливыми", – добавила она.
В комментариях под фото пользователи поддержали молодую мамочку, на 100% согласившись с ее словами: "Хороший пост. Золотые слова", "Меняется все, раньше вы жили для себя, теперь для него", "Алла, ты прирожденная мать", – написали они.
Скрин
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