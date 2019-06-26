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"С таким мужем – трагедия": Береза ярко затроллил российскую пропагандистку в ПАСЕ

14.9тЧитать материал на украинском

Внефракционный народный депутат, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза затроллил российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Это произошло в прямом эфире во время репортажа журналистки из кулуаров ассамблеи. Как рассказал политик на своей странице в Facebook, он подошел к пропагандистке, так как та постоянно вспоминала его имя в сюжете (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Подходит ко мне гостевая редактор с телеканала "Россия" и спрашивает, могу ли я сказать пару слов Скабеевой. А у меня уже вопрос к ней созрел и я говорю, мол, могу. Но шавок ее гавкающих уберите. Не люблю, когда в кадре кто-то гавкает. Именно так дословно и сказал... Я подошел и в прямом эфире спросил у Скабеевой, почему ее мысли и фантазии заняты мной?" – написал нардеп.

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"Вы все время упоминаете: Береза, Береза... Неужели больше ни один мужчина не задевает вас и больше никого в вашей фантазии нет? Я понимаю, конечно. С таким мужем – трагедия", – сказал украинский депутат.

"С таким мужем – трагедия": Береза снова ярко затроллил Скабееву

Скрин видео

"После этого спросил об их "сказочном" президенте. Тут у Скабеевой началась истерика, она забрала микрофон, начала орать и продолжала до конца дня через слово вспоминать меня. А запоребриковые де*ьмоСМИ рассказали своим вислоухим зрителям, что Береза ворвался в эфир и оскорбил Скабееву. Как всегда сбрехали", – подытожил Береза.

Осторожно, видео снято российскими пропагандистами!

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно народный депутат от БПП, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко поставил на место Ольгу Скабееву, назвав президента РФ Владимира Путина "гопником".

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Борислав БерезаОльга Скабеева
Место
ФранцияСтрасбург
Теги
видеопропагандаРоссияУкраинаПАСЕполитика
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Петров Александр
Петров Александр
Бля-Хер он хер и есть.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Чем больше шкаф,тем меньше у него ключик.Заклинило дезеpтиpа.Видать пpоблемы с женщинами...
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Мммдаа, БляХЕР полный у*бан и редкое чмо, тьфу гыдота!
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