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20 марта • обновлено в 16:49
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

"Не дай Бог, распадется Европа": что происходит в пораженной коронавирусом Италии. Эксклюзив

11.6т
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Италия стала самой пострадавшей от COVID-19 страной мира. Китаю уже удалось побороть рост заболеваемости. Италии пока нет.

Рим уже несколько недель борется с недугом, введены строжайшие меры предосторожности, ограничено передвижение граждан. В социальных сетях люди стараются помочь друг другу, делятся продуктами и молятся за победу над болезнью.

Что происходит в охваченной вирусом стране и как итальянцы стараются не падать духом – в материале OBOZREVATEL.

"У нас сегодня флешмоб – поем гимн"

Первые два случая заражения обнаружили в Риме еще 31 января. Двое китайских туристов прилетели в Милан 23 января, а через неделю их уже с симптомами заболевания госпитализировали в Национальный институт инфекционных заболеваний им. Л.Спалланцани.

После правительство приостановило полеты в Китай, а в стране ввели режим чрезвычайного положения. Но это не помогло остановить заболеваемость.

Вспышки в разных регионах страны начались во второй половине февраля. Ломбардия, Венето и другие регионы начали постепенно заполняться больными. Количество зараженных и погибших растет в геометрической прогрессии – по состоянию на 20 марта 3405 жителей Италии стали жертвами недуга. Фотографии военных грузовиков, которые перевозят жертв пандемии, облетели весь мир.

Военные автомобили на улице в городе Бергамо

Военные автомобили на улице в городе Бергамо

Учитывая масштабы трагедии, местные власти и общество готовятся к худшему. Как рассказала OBOZREVATEL жительница Тосканы Наталья Гебрич, многие итальянцы объединились в общей борьбе и стараются помочь друг другу.

"Мне не нравится наш премьер-министр Джузеппе Конте, но хочу признать, что на первой линии обороны страны он делает все, что может. Тосканские политики, мэры городов, в том числе и Флоренции, стараются организовать работу местного населения и бизнеса. Видела, как они ходят по паркам и пытаются успокоить жителей. Правительство думает, как помочь с реабилитацией бизнеса, знаю, что готовится отдельный закон об отсрочке оплаты квитанций и кредитов для населения", – поясняет Наталья.

Действительно, благодаря умелому менеджменту бизнес хоть и пострадает от вируса, но в будущем сможет оперативно восстановиться. Власти заявили, что выделят минимум 25 млрд евро на помощь предпринимателям, увеличится и фонд кредитования малого, среднего бизнеса.

Среди самих итальянцев царит атмосфера контролируемой паники. С одной стороны, новости неутешительные, заболевшие умирают ежедневно. Люди сидят дома, без работы и целыми днями мониторят СМИ, наблюдая за страшной ситуацией в больницах. С другой – более зажиточные семьи стараются помочь наиболее пострадавшим от коронавируса.

Итальянцы вывешивают флаги в знак солидарности

Итальянцы вывешивают флаги в знак солидарности

Надпись: "Все буде хорошо. Благодарим врачей и медсестёр"

Надпись: "Все буде хорошо. Благодарим врачей и медсестёр"

"По радио был анонс, что в 11:00 утра в пятницу у нас будет масштабный флешмоб. Итальянцы собираются устроить массовое исполнение гимна, разрешено вынести радио на балкон или просто поставить на подоконник и на всю громкость исполнить гимн. Многие жители вывешивают флаги, показывая солидарность. К счастью, в магазинах есть все продукты питания и дефицита у нас нет", – подчеркнула в комментарии OBOZREVATEL Наталья.

Как оказалось, за последние недели в Facebook итальянцы создали сразу несколько больших групп, где люди подбадривают друг друга или наоборот кооперируются для помощи, скидывают смешные картинки и самую свежую статистику распространения COVID-19 по всей стране.

Сообщество "Io resto a casa" ("Я остаюсь дома") насчитывает почти 800 тысяч пользователей. Вот итальянка Maria Rosa Doro‎ выставила фото с одной из пациенток.

"Не дай Бог, распадется Европа": что происходит в пораженной коронавирусом Италии. Эксклюзив

Maria Rosa Doro‎

Итальянец Rocco Cimino обращается ко всем, кто остался дома, и призывает не забывать о местном сельском хозяйстве.

"Не дай Бог, распадется Европа": что происходит в пораженной коронавирусом Италии. Эксклюзив

Rocco Cimino

Врачи скорой помощи подбадривают своих соотечественников.

В другом сообществе – FLASH MOB ITALY – APPLAUDIAMO L’ITALIA ("Аплодируем тем, кто нас лечит и защищает") – также находятся более 650 тысяч человек. Эта группа посвящена больше врачам и всем тем, кто старается помочь стране избежать трагедии.

Сотрудник полиции и медик

Сотрудник полиции и медик

От коронавируса умирают целые семьи

Болезнь в прямом смысле "бьет" по целым семьям. На данный момент от коронавируса умерли около 3,5 тысяч итальянцев. Страдают целые поселки и города.

Ужасающая ситуация в городке Нембро, где проживает чуть более 11 тысяч человек. За последний месяц там уже сотня умерших. Как пишет ilgiornale.it, местный 48-летний житель Данило буквально за неделю потерял мать и отца, а также еще 22 человека (близкие и дальние родственники, друзья, коллеги).

"Не дай Бог, распадется Европа": что происходит в пораженной коронавирусом Италии. Эксклюзив

"Моя мама умерла 18 марта, отец – неделей раньше. Сегодня у меня больше нет температуры, надеюсь, недуг уже отступит, но точно не знаю, что будет со мной..." – рассказывает итальянец.

Врач-инфекционист, который боролся против коронавируса

Врач-инфекционист, который боролся против коронавируса

Не щадит болезнь и врачей, которые стараются помочь заболевшим. Например, инфекционист Джузеппе Финзи работал врачом в местной больнице в Парме, но также заразился вирусом и умер. Его фото в одной из групп выставил родственник.

В истории борьбы Италии с коронавирусом есть уже и позитивные примеры. На севере страны, в коммуне Во Эуганео (недалеко от Венеции), местные власти постарались сразу же провести тестирование на коронавирус у всего населения. Сделали тесты абсолютно каждому жителю городка (всего 3,4 тысячи человек), тех, кто заразился – изолировали.

Буквально через несколько недель после обнаружения первых случаев заражения удалось вылечить 100% заболевших. А из-за своевременной изоляции всех контактных лиц, вирус не смог добраться и до других местных жителей.

Опыт Италии полезен Украине в первую очередь как пример поддержки и понимания. Как со стороны властей, так и рядовых граждан. Там не все идеально, да и Европейский Союз не особо спешит на помощь, но учитывая масштабы трагедии, общество старается самоорганизоваться и выдержать пик пандемии.

В разговоре с OBOZREVATEL Наталья Гебрич подчеркнула, что спекулянтов в стране нет, сети супермаркетов не поднимают цены на товары. Более того – это запрещено на уровне закона.

"На Европу тут многие обижаются, но она не распадется. Не дай Бог", – подытожила Наталья.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
Италия
Тег
вирус
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Комментарии
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Мля, и здесь гимны распевают. Их чубатые что ли покусали??? )))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
НЕ СCЫТЕ КАКЕЛЫ ! РОССИЙСКИХ СОРТИРОВ НА ВСЕХ ВАС ХВАТИТ ЧИСТИТЬ!
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Флэшмобами и гимном переможем заразу! Опыт Италии поможет!
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