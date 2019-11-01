С популярным курортом Украины случилась катастрофа: пугающие фото

Знаменитое волынское озеро Свитязь, которое считается самым глубоким в Украине, катастрофически обмелело.

Фото с масштабами ЧП были опубликованы в Twitter "Конопляний Джмелик". На кадрах видно, что водоем практически исчез, а береговая линия значительно увеличилась.

По словам специалистов, ситуация на озере Свитязь сложная, но значительно хуже будет, если озеро замерзнет при низком уровне воды. Это приведет к гибели большой части растений и животных.

Озеро Свитязь обмелело Роман Планковський

Озеро Свитязь обмелело Роман Планковський

Озеро Свитязь обмелело Роман Планковський

Озеро Свитязь обмелело Роман Планковський

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Свитязь потерял полсотни сантиметров воды от привычного уровня.

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