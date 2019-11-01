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1 ноября • обновлено в 08:18
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С популярным курортом Украины случилась катастрофа: пугающие фото

13.8т Читать материал на украинском

Знаменитое волынское озеро Свитязь, которое считается самым глубоким в Украине, катастрофически обмелело.

Фото с масштабами ЧП были опубликованы в Twitter "Конопляний Джмелик". На кадрах видно, что водоем практически исчез, а береговая линия значительно увеличилась.

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По словам специалистов, ситуация на озере Свитязь сложная, но значительно хуже будет, если озеро замерзнет при низком уровне воды. Это приведет к гибели большой части растений и животных.

Озеро Свитязь обмелело

Озеро Свитязь обмелело

Роман Планковський

Озеро Свитязь обмелело

Озеро Свитязь обмелело

Роман Планковський

Озеро Свитязь обмелело

Озеро Свитязь обмелело

Роман Планковський

Озеро Свитязь обмелело

Озеро Свитязь обмелело

Роман Планковський

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Свитязь потерял полсотни сантиметров воды от привычного уровня.

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Место
Украина
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Свои проблемы не интересны, давай про Крым пиши лучше
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Пу всё высосал и переместил всю воду в Крым!!!!!!!!
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