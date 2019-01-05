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''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе

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Российское издание "Комсомольская правда" в связи с подписанием Томоса об автокефалии Православной церкви Украины заявило, что Вселенский Патриарх Варфоломей "взял грех на душу".

Это подметил блогер Денис Казанский и поделился соответствующим скриншотом на своей странице в Twitter.

"Константинопольский патриарх Варфоломей все-таки не побоялся взять грех на душу, да еще в канун великого христианского праздника. Он подписал указ о духовной независимости Киева от Москвы", — написали российские журналисты в соцсети.

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''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе

Пользователей Twitter рассмешил пост издания, в частности, из-за его атеистической репутации.

"На секунду — "Комсомольская правда" (!) рассуждает о религии!" "Рассуждение правдолюбцев из КП о грехах Варфоломея свидетельствует о тяжелейшем похмельи редакции газеты", "Какое дело комсомольцам до религии?" "Восхищаюсь поступком Филарета, Порошенко и Варфоломея", "Газета "молодых атеистов" пишет о грехах", "Смешалось все за поребриком, и кони, и люди", "Взял на душу грех, прочитав это", — пишут в комментариях.

''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе
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''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе
''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе
''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе
''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе
''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе
''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаНезависимость УПЦРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Патриарх ВарфоломейДенис Казанский
Место
Россия
Теги
СМИфотографииТомосединая церковьсоцсети
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
ПЦУ=ПСУ - Порошенковские Сатанисты Украины.
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Makc Махов
Makc Махов
Комсомольцы, атеисты! В Кацапстане лёгким движением руки атеист превращается! Превращается атеист. В прихожанина церкви Московского Пидарастата! Всё кацапье набожным стало! Религия-это то, что не даёт бедным убить богатых! Всего-то! 🖕🇷🇺😁🐷☠️😃
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
с Росийскими свиньями и московскими попами -выплядками никаких дел/! границу на замок! ВОЙНА ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ
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