''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе

Российское издание "Комсомольская правда" в связи с подписанием Томоса об автокефалии Православной церкви Украины заявило, что Вселенский Патриарх Варфоломей "взял грех на душу".
Это подметил блогер Денис Казанский и поделился соответствующим скриншотом на своей странице в Twitter.
"Константинопольский патриарх Варфоломей все-таки не побоялся взять грех на душу, да еще в канун великого христианского праздника. Он подписал указ о духовной независимости Киева от Москвы", — написали российские журналисты в соцсети.
Пользователей Twitter рассмешил пост издания, в частности, из-за его атеистической репутации.
"На секунду — "Комсомольская правда" (!) рассуждает о религии!" "Рассуждение правдолюбцев из КП о грехах Варфоломея свидетельствует о тяжелейшем похмельи редакции газеты", "Какое дело комсомольцам до религии?" "Восхищаюсь поступком Филарета, Порошенко и Варфоломея", "Газета "молодых атеистов" пишет о грехах", "Смешалось все за поребриком, и кони, и люди", "Взял на душу грех, прочитав это", — пишут в комментариях.
"Комсомольская правда" пишет, что патриарх взял на душу грех.— Денис Казанський (@den_kazansky) 5 января 2019 г.
Ахахаха pic.twitter.com/zeJJYx7rWo
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.