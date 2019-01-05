''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе

Российское издание "Комсомольская правда" в связи с подписанием Томоса об автокефалии Православной церкви Украины заявило, что Вселенский Патриарх Варфоломей "взял грех на душу".

Это подметил блогер Денис Казанский и поделился соответствующим скриншотом на своей странице в Twitter.

"Константинопольский патриарх Варфоломей все-таки не побоялся взять грех на душу, да еще в канун великого христианского праздника. Он подписал указ о духовной независимости Киева от Москвы", — написали российские журналисты в соцсети.

Пользователей Twitter рассмешил пост издания, в частности, из-за его атеистической репутации.

"На секунду — "Комсомольская правда" (!) рассуждает о религии!" "Рассуждение правдолюбцев из КП о грехах Варфоломея свидетельствует о тяжелейшем похмельи редакции газеты", "Какое дело комсомольцам до религии?" "Восхищаюсь поступком Филарета, Порошенко и Варфоломея", "Газета "молодых атеистов" пишет о грехах", "Смешалось все за поребриком, и кони, и люди", "Взял на душу грех, прочитав это", — пишут в комментариях.

"Комсомольская правда" пишет, что патриарх взял на душу грех.



Ахахаха pic.twitter.com/zeJJYx7rWo — Денис Казанський (@den_kazansky) 5 января 2019 г.

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