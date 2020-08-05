С поезда Харьков-Ужгород сняли пьяных пассажиров: рейс встречал лично Геращенко

С поезда Харьков-Ужгород по дороге в Киев сняли троих пассажиров, которые выпивали и нарушали общественный порядок.

Одного сняли в Полтаве, еще двоих – в Лубнах, сообщает УНН со ссылкой на очевидца.

"В Полтаве начальник поезда вызвал первый наряд полиции, одного из нарушителей сняли с поезда. Однако после этого часть мужчин угрожала начальнику поезда, продолжая пить и ругаться. Их не менее восьми", – рассказал очевидец Владислав.

Он добавил, что позже одна из пассажирок с ребенком вызвала второй наряд полиции на остановку в Лубнах.

"Там еще двух мужчин силой вывели из поезда. Начальник поезда сделал все, чтобы защитить пассажиров", – отметил Владислав.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко вместе с исполняющим обязанности главы "Укрзалізниці" Иваном Юриком прибыл на киевский вокзал, чтобы поговорить с начальником поезда.

"Мы встретили этот поезд. Поговорили с начальником поезда. Выразили ему благодарность за неравнодушие и хорошее исполнение своих обязанностей. А также засняли данный факт и предоставим прессе информацию о том, что полиция, Министерство внутренних дел и Укрзализныця делает все для безопасности пассажиров", – рассказал замглавы МВД в комментарии агентству.

Геращенко также предложил создать черный список пассажиров, которых высаживают из поездов за хулиганство и вандализм, и не продавать им билеты вообще.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 1 августа, в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать. Полиция задержала его, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Также "Укрзалізниця" уволила всех проводников и начальника поезда Мариуполь-Киев.