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26 апреля • обновлено в 22:16
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"С первого этапа на третий": в Минздраве назвали условие отмены карантина

3.5т
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Украина может гораздо быстрее выйти из карантина в случае стремительного снижения темпов распространения коронавируса.

Об этом рассказал заместитель Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ICTV вечером 26 апреля.

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", – отметил он.

Напомним, 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений в Украине недавно представил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально подтвердили 8617 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. Только за последние сутки в стране выявлено 492 новых зараженных.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Фокус

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
За месяц убыль населения 20000. А? Нет, не слышали.
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