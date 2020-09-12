С ОРВИ и температурой можно: в ЦИК рассказали, как будут проходить выборы в условиях COVID-19

Центральная избирательная комиссия Украины совместно с Министерством здравоохранения разработали рекомендации по проведению местных выборов в условиях карантина.

Как сообщил во время шестого "Донбасс Медиа Форума" член Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Постивый, избирательное право не будет ограничено даже для граждан с признаками ОРВИ и температурой до 37,3 градусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В рекомендациях для Минздрава мы предлагали, что в таких случаях целесообразно организовать работу в комиссии таким образом, чтобы отделить в этом же помещении кабину для голосования, где голосовали бы люди с такой симптоматикой. Все контактные зоны должны надлежащим образом протираться после каждого такого избирателя", – отметил он.

Член ЦИК также сообщил, что пропускать людей на избирательные участки будут в контролируемом количестве и только при наличии средств защиты.

"Должно быть не более трех человек у одного стола для выдачи бюллетеней", – подчеркнул Постивый.

Что касается дистанции, то он отметил, что данный вопрос еще решается.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы в 18 отдельных территориальных громадах (ОТГ) Донбасса могут состояться весной 2021 года.

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