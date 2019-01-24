''С обеих сторон'': в ООН заявили о жестоких пытках на Донбассе

Случаи пыток фиксируются с обеих сторон линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом в программе "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV заявил заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН в Украине Бенджамин Моро. По его словам, все случаи задокументированы.

"Мы продолжаем документировать и сообщать о случаях жестокого обращения и пыток с обеих сторон линии столкновения. Почти ежедневно наши сотрудники посещают места содержания под стражей на территории, подконтрольной правительству. Кроме того, мы общаемся и с бывшими задержанными, которые возвращаются из мест лишения свободы на территории, контролируемой "ДНР" и "ЛНР". Мы общаемся с этими людьми уже на территории, подконтрольной правительству. Они рассказывают, через что они прошли, в том числе о случаях жестокого обращения и пыток", - пояснил Моро.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что российские военные и наемники жестоко пытали пленных добровольцев и бойцов ВСУ, отрезали им головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.

Ранее украинец рассказал о жутких пытках в плену "Л/ДНР", после которых начал заикаться.

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