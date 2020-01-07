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7 января • обновлено в 19:40
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С новым поездом Киев-Борисполь на ходу случилось ЧП

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Во вторник, 7 января, по дороге в аэропорт "Борисполь" сломался новый поезд, который курсирует с главного железнодорожного вокзала Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Сегодня, 7 января 2020 года около 13:30 возле станции Демеевская (Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту "Киев-Пассажирский – Аэропорт Борисполь" совершил вынужденную остановку. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Они были пересажены в другой подвижной состав и доставлены в аэропорт", – говорится в сообщении.

Алексей Довгалюк в Facebook отметил, что причиной поломки могли стали заклинившие тормоза. Из-за остановки якобы 15 человек опоздали на регистрацию.

С новым поездом Киев-Борисполь на ходу случилось ЧП

Скриншот

В УЗ отметили, что новый поезд им передал Крюковский вагоностроительный завод. В компании намерены провезти расследование инцидента и предъявить заводу претензии.

Как сообщал OBOZREVATEL, экспресс до Борисполя часто ломался в 2019 году. Так, рельсобус до Борисполя сломался в четвертый раз за декабрь. Пассажиры около часа стояли на Дарницком вокзале в ожидании следующего рейса.

Также сообщалось, что экспресс "Киев — Борисполь" отправляется с железнодорожного вокзала не по расписанию, что вызывало возмущение у пассажиров.

Напомним, что старт работы экспресса состоялся 30 ноября. Подготовительные работы к проекту рельсобуса из Киева до Борисполя начались еще в марте. Уже через месяц стартовали строительные работы, которые удалось выполнить в очень сжатые сроки.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
эксперт аэропорт Борисполь Укрзалізниця
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Карпов Стас
Карпов Стас
А по Крымскому мосту поезда ездят без проблем.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Пассажиры были немедленно пересажены на волов и через две луны немедленно доставлены на посадку в железную птицу. В общем, все свидоменько и перемога.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В России в год сотни новых электричек и рельсовых автобусов выпускают, а тут 1 (один) за меного лет выпустили, да и тот бракованный... Украина - не Россия...
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