С новым поездом Киев-Борисполь на ходу случилось ЧП

Во вторник, 7 января, по дороге в аэропорт "Борисполь" сломался новый поезд, который курсирует с главного железнодорожного вокзала Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Сегодня, 7 января 2020 года около 13:30 возле станции Демеевская (Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту "Киев-Пассажирский – Аэропорт Борисполь" совершил вынужденную остановку. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Они были пересажены в другой подвижной состав и доставлены в аэропорт", – говорится в сообщении.

Алексей Довгалюк в Facebook отметил, что причиной поломки могли стали заклинившие тормоза. Из-за остановки якобы 15 человек опоздали на регистрацию.

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В УЗ отметили, что новый поезд им передал Крюковский вагоностроительный завод. В компании намерены провезти расследование инцидента и предъявить заводу претензии.

Как сообщал OBOZREVATEL, экспресс до Борисполя часто ломался в 2019 году. Так, рельсобус до Борисполя сломался в четвертый раз за декабрь. Пассажиры около часа стояли на Дарницком вокзале в ожидании следующего рейса.

Также сообщалось, что экспресс "Киев — Борисполь" отправляется с железнодорожного вокзала не по расписанию, что вызывало возмущение у пассажиров.

Напомним, что старт работы экспресса состоялся 30 ноября. Подготовительные работы к проекту рельсобуса из Киева до Борисполя начались еще в марте. Уже через месяц стартовали строительные работы, которые удалось выполнить в очень сжатые сроки.

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