Пост-рассуждение.

Очень плохо отношусь к существующей "зеленой" власти... Объективно, эти "власть имущие" этого заслуживают, потому что наделали очень много большой беды для украинцев. Об этом писал неоднократно, не буду повторяться.

Потому что власть может быть плохой, власть - может быть хорошей (с этим нам не везет), но хуже всего для любого народа времена, когда власть отсутствует напрочь...

Что мы все и наблюдаем крайние полтора года: Зеленский – никакой, свита его – или никакая, или враждебная, холуев – превеликое множество. Государство – отсутствует, Война за независимость – сведена к договоренностям с врагом и так далее...

Соответственно, уровень желания изменить эту, по сути "никакую" власть, у меня растет каждый день.

Хотя, если честно, для того, чтобы что-то менять, надо иметь лучший вариант и не сделать так, чтобы какое-то кремлевское "чмо" из опзж, или какой-то другой бандгруппировки, получило свои властные "бонусы".

Украинские националисты, как и врачи, должны всегда учитывать принцип "не навреди".

В этой ситуации, пытаемся объединить украинские партии, а они, как всегда, делят "что-то" и не спешат становиться объединенным Украинской Идеей фронтом.

Конечно, остается и вариант корректировки властной политики в сторону Украинских национальных интересов не только политическими способами. Хотя свою встрече с Зеленским считаю и сегодня нужной. В конце концов, совесть и у него, и у меня была бы чище.

Вот так неоптимистично размышляю.

Но все так не будет. "Вода и камень точит"... Плохая власть – пропадет, украинская – будет!

Ибо с нами Бог! Тогда кто же против нас?!