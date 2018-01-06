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С намеком? Друзья Путина оставили детям из "ЛНР" взрослый привет

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Мотоклуб "Ночные волки", поклонником которого является президент России Владимир Путин, блеснул креативом в рекламе новогоднего представления для детей из временно оккупированного Луганска.

Она опубликована на странице сообщества "Мотоклуб "Ночные волки" Донбасс" в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

На постере, помимо пачки приглашений на мероприятие со странным названием "Республиканская Новогодняя сказка от "Ночных волков", изображена устрашающая волчья пасть со свирепым оскалом.

Ночные волки
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К слову, в сети в данной рекламе нашли скрытый посыл бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого своим конкурентам, сместившим его с занимаемой должности.

"Картинка годная, ей детишек завлекали на новогоднее шоу, оскал как бы намекает Пасечнику, что мы, колыванцы, еще вернемся!" — подписал фото нелепого постера "Ночных волков" пользователь "ЛНР (Колывано-Бджолария)" в Twitter.

Ночные волки

Как сообщал "Обозреватель", в сети нашли коллективное фото кремлевских байкеров из клуба "Ночные волки" с Путиным, на котором одному из мужчин пришлось согнуть ноги в коленях, чтобы казаться ниже российского президента.

Персоны
Владимир ПутинИгорь Плотницкий
Место
УкраинаЛуганск
Объект
Новости ЛНР
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