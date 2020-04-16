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16 апреля • обновлено в 11:47
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С начала эпидемии коронавируса Новинский потратил на помощь медикам и самым незащищенным украинцам более 70 млн

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Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы и бизнесы группы Смарт-Холдинг объединились для оказания помощи государству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Благодаря усилиям специалистов Фонда в Украину было доставлено дефицитное медоборудование, средства личной защиты медперсонала и экспресс-тесты для оперативного выявления заболевания. Не оставлены без внимания люди пожилого возраста, которые, как показывает печальная статистика, находятся в зоне повышенного риска.

Специалисты Фонда совместно с представителями бизнесов-присутствия адресно доставляют продуктовые наборы ветеранам и пенсионерам Киева, Херсона, Николаева и Киевской области.

С начала эпидемии коронавируса Новинский потратил на помощь медикам и самым незащищенным украинцам более 70 млн

"У беды нет границ, нет языка, нет других различий. Она задевает всех, и если есть такая возможность, мы должны помогать всем украинцам – и в Херсоне, и Черновцах, и на временно неподконтрольных территориях", – сказал основатель Фонда, народный депутат Вадим Новинский.

Предоставление помощи будет продолжено.

С начала эпидемии коронавируса Новинский потратил на помощь медикам и самым незащищенным украинцам более 70 млн

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Вадим Новинский
Место
Украина
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