С начала текущего года по май численность населения Украины сократилась более чем на 100 тысяч человек.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, население страны состоянием на 1 июня составляло более 41 миллиона 785 тысяч человек.

"На протяжении января-мая 2020 года численность населения сократилась на 116,7 тысяч человек. Существенным остается превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 48 живорожденных", – сказано в сообщении.

С начала 2020 года в Украине существенно сократилось население: Госстат уточнил данные

Как писал OBOZREVATEL, согласно прогнозу ученых, население Украины в 2100 году с 44,6 млн человек сократится до 17,6 млн.