С мышиным пометом: на Прикарпатье разгорелся скандал из-за питания детей в садике

В детсаду в селе Яблонька Богородчанского района Ивано-Франковской области разгорелся скандал из-за испорченных продуктов, которые в заведении нашли родители детей.

В одном из складских помещений с грубым нарушением санитарных норм прямо на полу хранились овощи и мука с мышиным пометом, крупы без срока годности, испорченные чай и кисель. Соответствующее видео, которое одна из мам сняла на мобильный телефон, обнародовано в сюжете "Сегодня".

По словам родителей, они ежемесячно сдавали деньги на питание, но в саду сознательно использовали испорченные продукты. Теперь мамы требуют объяснений от завхоза. В свою очередь, администрация заявляет, что ничего из найденного не использовалось для детского питания, ведь это – давние остатки провианта.

Отмечается, что после общественной огласки инцидента в заведение нагрянули инспектора с проверками, однако виновных пока что не нашли.

Как писал "Обозреватель", ранее стало известно о масштабном скандале из-за продуктов питания в детсадах на Житомирщине.