"С логикой проблемы?!" Цимбалюк осадил Россию из-за лжи о беженцах Донбасса

Пропагандисты Кремля, которые массово показывают сюжеты о беженцах, перебравшихся с Донбасса в Россию, должны осознавать, что эти люди потеряли дом именно из-за российского вторжения в чужую страну.

Такое напоминание сделал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, он подчеркнул, что этот миф оккупантов совершенно противоречит здравому смыслу. Ведь люди были вынуждены бежать из родной страны из-за прихода на ее территорию армии страны чужой.

"Что говорит российский ведущий Зарубин? Он говорит о беженцах из "народных" республик Донбасса. Только мне это режет слух? Эти товарищи усилиями всего российского государства, российской армии, которая почему-то "уходила в отпуск", оккупировала часть украинского Донбасса, теперь размышляют о беженцах из этих псевдонародных "республик". Подождите, территорию освободили от Украины, и после этого появились беженцы? Вам не кажется, что здесь немножечко с логикой проблемы?" – возмутился Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что Россия, которая продвигает миф об особом "народе Донбасса", должна применить эту формулу и к каждому из своих регионов.

Также журналист уверен, что никто из других государств, а особенно Россия, не имеет права указывать Украине, каким должно быть ее государственное устройство. Следовательно, какие-либо разговоры о федерализации абсолютно бессмысленны.

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