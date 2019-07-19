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"С логикой проблемы?!" Цимбалюк осадил Россию из-за лжи о беженцах Донбасса

3.5т Читать материал на украинском

Пропагандисты Кремля, которые массово показывают сюжеты о беженцах, перебравшихся с Донбасса в Россию, должны осознавать, что эти люди потеряли дом именно из-за российского вторжения в чужую страну.

Такое напоминание сделал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, он подчеркнул, что этот миф оккупантов совершенно противоречит здравому смыслу. Ведь люди были вынуждены бежать из родной страны из-за прихода на ее территорию армии страны чужой.

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"Что говорит российский ведущий Зарубин? Он говорит о беженцах из "народных" республик Донбасса. Только мне это режет слух? Эти товарищи усилиями всего российского государства, российской армии, которая почему-то "уходила в отпуск", оккупировала часть украинского Донбасса, теперь размышляют о беженцах из этих псевдонародных "республик". Подождите, территорию освободили от Украины, и после этого появились беженцы? Вам не кажется, что здесь немножечко с логикой проблемы?" – возмутился Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что Россия, которая продвигает миф об особом "народе Донбасса", должна применить эту формулу и к каждому из своих регионов.

Также журналист уверен, что никто из других государств, а особенно Россия, не имеет права указывать Украине, каким должно быть ее государственное устройство. Следовательно, какие-либо разговоры о федерализации абсолютно бессмысленны.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Makc Махов
Makc Махов
Аовывозили солдатен рейха расейскава, заводы, а за ними поехали работники. Вот вам и беженцы. Спасиба боярам в лаптях. Бгггггаааа
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну и дурашка этот Ушастик! Беженцы с Донбасса стали появляться после того как бравые укр. вояки стали пулять из пушек и Градов по жилым кварталам на донетчине и луганцине
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Makc Махов
Makc Махов
Крымчанин жмурий, беженцев не было бы если бы расейский рейх, не повыаозил заводы и затопил шахты. А теперь медальку за тупость, себе повесь. Бгггггаааа
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Северг Олег
Северг Олег
Русские защищали русских. Что не так ? Кому это режет слух стоит такой слух отрезать к ху*м. Так было так есть и так будет. Тронете русских придут другие русские которые положат тысячи вас в могилы. Это аксиома. Запомните её
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