В Запорожье отличились ярким празднованием запрещенного в Украине советского "23 февраля".
Соответствующий пост появился в соцсетях с красноречивыми фотографиями. На это обратил внимание офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), поделившись скриншотом в своем Telegram-канале (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"На фото Запорожье сегодня. У каждого конечно свои специфические вкусы во время ролевых вечеринок, но это мероприятие выходит за пределы извращений. Призрак коммунизма сейчас такой, и уверенно удаляется в небытие от глаз наблюдателей", – говорится в сообщении неизвестного автора.
В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"
t.me/a_shtirlitz
Судя по фото, непонятно, в каком именно заведении в Запорожье провели это "красное" мероприятие. Но при этом его ведущие одеты в форму советской армии, также они нацепили на нее медали и портреты вождей коммунизма, а в руках держат флажки со звездами. И в целом интерьер помещения, где празднуют запрещенный в Украине праздник, тоже украшен разнообразными атрибутами коммунистического прошлого.
В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"
t.me/a_shtirlitz
"Доброй ночи и сладких снов! Славный город Запорожье сегодня. А вы говорите короновирус... Здесь я сомневаюсь – диссертацию защищать или нет?" – иронично прокомментировал увиденное Штефан.
В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"
t.me/a_shtirlitz
В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"
t.me/a_shtirlitz
Реакция украинцев
Facebook/Анатолий Штефан
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива гневно отреагировал на запрет Украиной советского праздника "23 февраля" и решил поздравить с ним украинцев.
Украинский телеканал "Интер" утром 23 февраля показал два запрещенных советских фильма на военную тематику.
И это несмотря на предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об ответственности СМИ за подобное.
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