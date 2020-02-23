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24 февраля • обновлено в 02:19
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С Лениным и звездами: в Запорожье оскандалились празднованием "23 февраля"

1.1т
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В Запорожье отличились ярким празднованием запрещенного в Украине советского "23 февраля".

Соответствующий пост появился в соцсетях с красноречивыми фотографиями. На это обратил внимание офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), поделившись скриншотом в своем Telegram-канале (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"На фото Запорожье сегодня. У каждого конечно свои специфические вкусы во время ролевых вечеринок, но это мероприятие выходит за пределы извращений. Призрак коммунизма сейчас такой, и уверенно удаляется в небытие от глаз наблюдателей", – говорится в сообщении неизвестного автора.

В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"

В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"

t.me/a_shtirlitz

Судя по фото, непонятно, в каком именно заведении в Запорожье провели это "красное" мероприятие. Но при этом его ведущие одеты в форму советской армии, также они нацепили на нее медали и портреты вождей коммунизма, а в руках держат флажки со звездами. И в целом интерьер помещения, где празднуют запрещенный в Украине праздник, тоже украшен разнообразными атрибутами коммунистического прошлого.

В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"

В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"

t.me/a_shtirlitz

"Доброй ночи и сладких снов! Славный город Запорожье сегодня. А вы говорите короновирус... Здесь я сомневаюсь – диссертацию защищать или нет?" – иронично прокомментировал увиденное Штефан.

В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"

В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"

t.me/a_shtirlitz

В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"

В Запорожье отпраздновали запрещенное в Украине "23 февраля"

t.me/a_shtirlitz

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Анатолий Штефан

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Автор
Марта Рок
Тема
российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Запорожье
Теги
праздник СССР запрет Декоммунизация
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгули, отстаньте от людей
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