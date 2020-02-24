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24 февраля • обновлено в 22:08
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"С крысами минские договоренности": ВСУ рассекретили "бойца Гарфилда". Видео с передовой

4.7т
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Министерство обороны Украины опубликовало ролик о том, как коты на линии фронта помогают украинским военнослужащим.

Кот по кличке Гарфилд любит армейские вафли и поднимает настроение бойцам. Необычное видео с передовой оборонное ведомство разместило на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Четырехлапый "боец" ВСУ по кличке Гарфилд

Четырехлапый "боец" ВСУ по кличке Гарфилд

facebook.com/MinistryofDefence.UA

"С нашими мышами и крысами минские договоренности: он их не трогает, они его не трогают", – рассказал военнослужащий.

Он отметил, что это "единственный кот в мире, который ест армейские вафли".

"Гарфилд разряжает обстановку. Немного поиграешься с котом, уже веселее становится", – добавил украинский боец.

Ранее OBOZREVATEL писал, как на Донбассе "служит" хвостатый "боец" ВСУ по кличке Патрон. Пес был ранен в зоне ООС и ходит в бронежилете.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины
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