Министерство обороны Украины опубликовало ролик о том, как коты на линии фронта помогают украинским военнослужащим.
Кот по кличке Гарфилд любит армейские вафли и поднимает настроение бойцам. Необычное видео с передовой оборонное ведомство разместило на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).
Четырехлапый "боец" ВСУ по кличке Гарфилд
facebook.com/MinistryofDefence.UA
"С нашими мышами и крысами минские договоренности: он их не трогает, они его не трогают", – рассказал военнослужащий.
Он отметил, что это "единственный кот в мире, который ест армейские вафли".
"Гарфилд разряжает обстановку. Немного поиграешься с котом, уже веселее становится", – добавил украинский боец.
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