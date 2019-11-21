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21 ноября • обновлено в 09:22
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С кораблей украли даже б/у трусы! Всплыли новые доказательства варварства России

1.6т
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Захваченные катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" Россия вернула Украине не только без боеприпасов, документов и раций. На судах разграбили даже личные вещи моряков.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал освобожденный с русского плена украинский моряк Андрей Эйдер, который во время боя в Керчи в ноябре 2018 года находился на корабле ВМС Украины "Бердянск".

Он выразил возмущение варварским поведением россиян, которые, помимо унитазов, украли даже его трусы.

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Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли: детали

Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли

Россия вернула Украине полностью разграбленные корабли

НВ

"После всего пережитого, пожалуй, мне нечему удивляться, но... Даже плафоны с лампами украли... Вот у меня есть вопрос: ладно плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?!" – спросил Эйдер.

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Facebook / Андрей Эйдер

Также парень добавил, что такого поведения россиян, вероятно, никогда и не поймет. В этом его поддержали подписчики. Под постоп в соцсети они обозвали их ворами.

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Facebook/Андрей Эйдер

"Умом Россию не понять", "Друг, они впервые цивилизацию увидели, не обижайся на питекантропов!", "Они думали, что не придется возвращать корабли. Воры, обычные воры", "У них природой заложено захватывать все", "Их невозможно понять – чем они сами хвастаются. Итак, идеальный вариант – надежная граница", – прокомментировали одни.

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Скриншот

Facebook/Андрей Эйдер

Скриншот

Скриншот

Facebook/Андрей Эйдер

Другие же указали на то, что это вполне характерное поведение для представителей этого народа.

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Скриншот

Facebook/Андрей Эйдер

"Это свидетельствует о нищете той нации и речь не о состоянии, а духовности", "Фетешисты гр*баные – мокшане есть мокшане", "Унитазы и труселя сперли... Наверное, унитазов не видели никогда, сейчас целый российский НИИ их изучает, думает, может, это секретное оборудование какое-то, или американцы секретное оружие укропам подогнали", "Не удивляйся – так они себя вели испокон веков во всех войнах, это даже не орда, это грязь орды", "В 2014-м они с домов, в которые заходили, выносили даже старые носки и нижнее белье. Не говоря уже о консервах. У многих из них дома хуже, чем в нас сараи! Поэтому, нечему удивляться", "Не пытайся понять психологию и поведение ордынцев... Тебе этого не понять", "Они как пришли на украинскую землю, все забирали из хат, отправляли домой! Там бедность невероятная! Особенно в сибирских селах! Они не понимают, что материальные ценности можно приобрести! Понимают, что можно только грабить!", "Позор, но это все для воров норма, они всегда были позорными ворами и убийцами", "Мокшане – они и есть мокшане... Дикие люди", – прокомментировали украинцы.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Андрей Эйдер

Скриншот

Скриншот

Facebook/Андрей Эйдер

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Вообще установка унитаза на столь малые катера...идиотизм...качка ...
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Хо Хол
Хо Хол
Трусы за 40 хривен!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А почему не ...50 трусов?
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