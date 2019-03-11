"С кокошником, но без мозгов": оккупанты опозорились с Масленицей в Крыму

В оккупированном Россией Крыму странными и песнями отметили праздник Масленицы.

В Керчи оккупанты устроили народные гуляния с казаками, песнями в кокошнике и огромным чучелом, сообщает в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым.

Развлекали горожан песнями и танцами в исполнении местных ансамблей. Одним из главных номеров стало выступление девушки в гигантском кокошнике.

Также было запланировано сжигание чучела Масленицы, но костер отметили из-за штормового предупреждения.

Масленица в Крыму kerch.com.ru

Масленица в Крыму kerch.com.ru

Масленица в Крыму kerch.com.ru

Масленица в Крыму kerch.com.ru

Масленица в Крыму kerch.com.ru

Масленица в Крыму kerch.com.ru

Масленица в Крыму kerch.com.ru

Пользователи сети высмеяли такое нелепое торжество.

"Размер замаскированной спиз**нной тележки из супермаркета, на которой сидит кокошница, имеет значение!", "Напоминает того кадра из шоу "Деревня дураков" в огромном фуражке-аэродроме", "Чем больше кокошник, тем меньше мозг, это как с силикон с губами", "Теперь зима не уйдет? Лето и сезон отменяются?", "Просто из-за резкого подорожания бензина в связи с вступлением Крыма в состав России, его закупили меньше чем обычно, и чучело не успело разгореться", "Считают себя православными христианами, а сами языческие обряды проводят! Все смешалось", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в канун завершения Масленицы сожгли макет башни "Бастилии".

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