С какого числа локдаун в Украине: дата и запреты

Локдаун в Украине или так называемый "карантин зимних каникул" введут с 8 по 24 января 2021 года.

Такое решение принял Кабинет министров 9 декабря. При этом он оставил за собой право ввести локдаун безотлагательно, если будет резкий рост количества заболевших.

Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время будут работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, без ожидания в помещении.

Кроме этого, с ограничениями "оранжевой" зоны продолжит работать общественный транспорт. В правительстве объяснили, что это необходимо, чтобы люди могли ездить на работу на те предприятия, которые будут работать в период усиленного карантина:

Маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения количеством мест для сидения.

Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений. При этом во время путешествий за границу следует проверять условия въезда/выезда, которые установлены для украинцев.

Операторы почтовой связи продолжат работу в обычном режиме.

ВНовогоднюю ночь разрешили заведениям общепита продлить работу до 01:00 вместо 23:00.

ТакжеКабмин решил продлить карантин и режим ЧС в Украине до 28 февраля 2021 года.

Чем отличается карантин от локдауна:

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны. В то же время, карантин это ограничение для населения, которые призваны остановить темпы распространения вируса, при этом не влияя существенно на привычный ритм жизни населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что карантин в Украине могут усилить до 8 января 2021 года, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться.